Diputados nos contaron cuánto gastaron, más o menos, en la mudada de este 1 de mayo

Para nadie es un secreto que, todos los 1 de mayo, la Asamblea Legislativa se convierte en una especie de mini pasarela, con los diputados y sus atuendos, como la piezas centrales de este show.

Los diputados sacaron sus mejores galas para esta 1ero de mayo. Foto: Archivo. (Jose Cordero)

Y es que, si hay un día para venir chaineado a la oficina es el Día del Trabajador, el día en el que se mueve los hilos legislativos para escoger el directorio legislativo que va a dirgir al Congreso un año más.

Como es una ocasión especial, en La Teja nos dimos a la tarea de rastrear a algunos diputados para que nos contaran un poquito sobre sus atuendos, qué símbolismos incluyen y uno que otro secreto.

Esto fue lo que encontramos.

De gala

Sí o sí teníamos que conversar con los tres candidatos a la presidencia: don Rodrigo Arias del partido Liberación Nacional, doña Rosalía Brown de Nueva República y el oficialista, Manuel Morales.

La primera que nos dio un espacio para conversar fue doña Rosalía, quien venía muy elegante con un traje negro que, según nos contó, se la diseñó su modista de confianza.

Rosalía Brown se mostró muy orgullosa de poder representar su herencia afro, a través de un precioso conjunto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo soy un poco nacionalista, entonces me voy con los emprendedores. Mi modista es excelente, ella vive en Villa Bonita, la conozco desde hace años y me calza la ropa perfecto”, contó.

Pero, lo que se robó las miradas fue su preciosa bisutería, también elaborada por un emprendedor nacional, el cual no pudo darnos el nombre.

“Es un afrodescendiente que hace la bistería muy bonita, vea los aretes y el collar todo extravagante”, dijo entre risas.

“Vieras que es interesante, porque él se pensionó y no sabía que tenía el talento para la bisutería, pero ahora pensionado, está soñando”, dijo entre risas.

La pulser de doña Rosalía se robó las miradas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que sí nos dejó claro es que representar a la cultura afro es importante para ella y por eso tiene un segundo atuendo que le hace justicia a su descendencia. Ya veremos si lo podemos pescar.

Toda su mudada, según nos dijo, “no creo que pase de 80.000 pesos, ¿para qué voy a gastar más?“.

Don Manuel también sacó un ratico para hablar con nosotros y nos contó que el elegantísimo traje que utilizó, fue el que compró en su primer año con diputado.

Este fue el traje con el que don Manuel Morales llegó para luchar por la presidencia legislativa. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

“Me prometí, nutricionalmente, que el último año quería vestir el mismo traje para ver si me quedaba”, dijo riendo. “Aquí estamos, sí me quedó”.

Pero, ¿gastó mucho, gastó poco? Según el diputado, “le salió cómodo”, pero se lo dejamos a su parecer. Según nos dijo, cuando lo compró, hace tres años, le salió en unos 150.000 colones.

Si bien no es supersticioso, don Manuel no se quita la pulsera que le regaló su hija. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

A don Rodrigo Arias, lastimosamente, no lo logramos pescar.

À la mode

Pero, no nos quedamos solo con los candidatos, también nos dimos una vuelta por las diversas fracciones legislativas, para ver un poco de los diferentes estilos.

Por ejemplo, doña Dinorah Barquero, de Liberación Nacional, también vino muy elegante, con un collar de perlas heredado por su mamita, que le causa envidia a cualquiera.

“Debe tener unos 50 años, es herencia de mi madre, a ella le encantaban las perlas, tenía de todo colores”, contó.

01/05/2025 Asamblea Legislativa. Sesión Solemne Primero de Mayo. Elección y cambio de directorio legislativo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, defendió haber roto el protocolo (debía venir vestida de negro), asegurando que en el pasado, la tradición dictaba que la ropa debía ser negra con gris.

Por esa razón, llegó con un conjunto de rayas gris, acompañado de una camisa negra y, un par de aretes y anillos que sus hijas le regalaron.

Las perlas de doña Dinorah se llevaron la atención de los asistentes. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

Otra que tiró la casa por la venta fue la verdiblanca Monserrat Ruíz, conocida por siempre venir muy coqueta al Congreso. Pero, un detalle que pocos conocen es que la diputada siempre intenta incluir flores en su atuendos, este año no decepcionó.

01/05/2025 Asamblea Legislativa. Sesión Solemne Primero de Mayo. Elección y cambio de directorio legislativo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En los aretes, ahí incluí las flores. Tambien en el detalle que trae el vestido, ahí se pueden ver florecitas.

“El anillo también tiene un valor sentimental para mí, me lo regaló mi pareja, Alex. Me encantan las esmeraldas, es el color verde, la esperanza. Siempre lo ando conmigo”.

Vea que preciosura de anillo, como estos nos se ven todos los días. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

Su compañera, Paulina Ramírez, no se quedó atrás y se presentó con un atuendo elaborado por un diseñador de Paraíso de Cartago, que venía con un diseño de flores estampadas.

01/05/2025 Asamblea Legislativa. Sesión Solemne Primero de Mayo. Elección y cambio de directorio legislativo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero, el detalle que se robó las miradas fue un hermoso collar de esmeralda, que lleva cerquita de su corazón, porque se lo regaló una persona muy especial en su vida, ¿Quién? No nos quiso decir.

Otra que llenó de elegancia los pasillos de la Asamblea fue la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, quien se presentó muy elegante con un vestido y una joyería que tienen un hermoso significado.

Doña Pilar Cisneros llegó con una joyería que oculta una historia preciosa. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

“Este vestido me lo prestó mi hermana Gloria. El collar, lo heredé de mi madre. Nunca me han visto sin este collar, con él siento que mi madre me acompaña.

“Soy una mujer de 70 años, parezco una mujer de 70 años, me visto muy sobria”, dijo muerta de risa.

01/05/2025, San José, Sesión Solemne del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. (Jose Cordero/José Cordero)

Pero, no solo las mujeres vinieron con sus mejores galas, los hombres también llegaron chaineados, uno de ellos fue Ariel Robles del Frente Amplio, que llegó elegantísimo con saco y corbatín.

“Era ropa que tenía, nada en particular. Es ropa que nos identifique y que nos haga sentir cómodos, el año pasado venía igual”, reveló.

Ariel Robles llegó con un porte elegantísimo con el que no se le ve todos los días. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

El corbatín, según nos contó, fue un detallazo que quiso agregar.

“Generalmente, no me muevo por el estilo, por la moda, entonces trato de usar cosas que me llaman la atención. Si el estilo formal es una corbata, yo trato de no seguirlo tan igual, respetando el protocolo, pero con mi identidad.