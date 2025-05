Desde antes de las seis de la mañana ya Seven andaba en los alrededores del edificio de la Asamblea Legislativo poniéndole duro al bretecito, feliz de la vida.

Seven, el peludito gringo-tico que madrugó para cuidar la Asamblea este 1 de mayo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Este peludio es parte de los oficiales de la Policía Municipal de San José y está especializado en explosivos. A Seven le tocó la importantísima misión de mantener libre de explosivos o cualquier rastro de pólvora.

El oficial Johan Molina es la pareja humana de Seven y nos contó que es un peludito todo terreno, que no le afloja al trabajo y que está perfectamente especializado en explosivos así que no se le va ni una.

El perrito es gringo-tico porque nació en Estados Unidos, pero tiene 7 años de vivir aquí. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La primera labor del perrito, raza pastor alemán, fue la revisión profunda de todos los equipos, maletas y maletines de la prensa que asiste este 1 de mayo a cubrir la sesión solemne de la Asamblea Legislativa para la elección del directorio legislativo.

“Seven nació en Estados Unidos y después de un año de especializarse fue donado a Costa Rica. La casita del peludito está en Hatillo 2, San José. No es la primera vez que hace este trabajo un 1 de mayo, ya tiene experiencia y sabe muy bien lo que debe hacer.

Los oficiales municipales mañanearon tempranito este 1 de mayo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Le explico, es un perro especializado en explosivos y no en drogas. Si Seven detecta algún rastro de explosivos se sienta inmediatamente haciéndome una señal perfecta y a partir de ahí debo iniciar el protocolo de evacuación”, explica don Johan.

Dejamos a Seven tranquilito porque estaba bien atareado con el trabajo y después de la prensa siguió con el edificio legislativo, eso sí, nos saludó muy amablemente antes de que entráramos a trabajar.