Comenzaron su negocio con una olla con aceite en la cocina de la casa y ahora tienen 30 empleados

Daniel Umaña Villalobos no sabía ni encender una parrilla, pero lo que sí sabía, en el 2020, es que le urgía ganar dinero y sin pensarlo dos veces le propuso a su esposa vender comida en la casa.

No sabía nada de cocina, no sabía nada del negocio y no tenía ni un solo utensilio profesional.

Este vecino de Guápiles centro comenzó de cero. Solo vendía para llevar y si tenía que poner a freír algo, le echaba aceite a una olla y en uno de los discos de la cocina de la casa resolvía la situación. No tenía parrilla, así que ponía una carajada que parecía una encima de otro de los discos de la cocina y así se la jugaba.

Comenzaron su negocito friendo en una olla con aceite en la cocina de la casa y ahora tienen 30 empleados. Don Daniel participará en Guerra de parrillas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando comenzó la pandemia en el 2020, doña Karla Jiménez, la esposa, se quedó sin trabajo y había que tapar ese hueco de plata de alguna forma, por eso fue que a don Daniel, a la desesperada, se le ocurrió lo de la venta de comida.

Conocimos a don Daniel porque es uno de los cuatro participantes que este sábado 5 de abril cocinará en nuestro reality show Guerra de parrillas

Cuentas por pagar

“Tenemos dos hijas y había muchos recibos que pagar. No nos podíamos quedar de brazos cruzados y comenzamos a pulsearla con la comida. Fue muy duro y complicado al principio porque no teníamos nada. Lo que más teníamos eran recibos que pagar y, eso sí, gran fe en que nos iría bien.

Don Daniel no sabía ni prender una parrilla cuando comenzó su negocito en Guápiles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Como a los cuatro meses de haber iniciado logramos hacer un pequeño ranchito afuera de la casa, como para darle más forma de pequeña sodita o algo así. Era más para la gente porque seguíamos cocinando dentro de la casa, con la cocina como las que hay en cualquier hogar y servíamos afuera”, recordó.

-¿Sabía algo de las parrillas?

“Nada. Absolutamente nada. No sabía ni cómo se enciende una parrilla. Yo fui de esos, que hay muchos en el país, que encienden la parrilla echándole gasolina, canfín, alcohol y hasta un trapo viejo con tal de que agarré el fuego. Yo me tiré al agua y nunca había encendido una parrilla”, respondió.

Como la venta de comidas incluía hamburguesas, al guapileño no le quedó más que comenzar a aprender sobre el mundo de la parrilla y comenzó a llevar cursos y ponerse a practicar. Los primeros cursos los llevó en la Escuela Costarricense de Parrilleros.

Las ganas de aprender, la urgencia de la platica y el entusiasmo que él y la esposa le pusieron a aquella idea terminó convirtiéndose en una sodita y de ahí creció a restaurante con todas las de la ley, al que le pusieron “Caña Brava”.

El negocito pegó

“Logramos consolidar nuestro objetivo de tener un restaurante estilo “food truck” (carros de comida) en donde vendemos hamburguesas 100% artesanales, papas arregladas con queso y camarones, todo tipo de cortes de carne a la parrilla, porque ya aprendí tamaño montón.

Este es el inicio de Caña Brava, ahí todavía cocinaban en la cocina de la casa. (Cortesía/Cortesía Daniel Umaña)

“A la gente de Guápiles les gustó nuestra propuesta y pudimos abrir otro Caña Brava en Guácimo y también abrir un local de venta de pollo frito, también en Guácimo, pero ese se llama ‘Pollo Bravo’”, comenta con orgullo y tremenda alegría..

-¿Será que su comida tiene ingrediente secreto?

“Claro que sí. Tiene mucho amor y la cuchara caribeña que tanto nos gusta. Por supuesto que el chile picante es parte importante de nuestro menú y ya tenemos hasta comida mexicana”, asegura don Daniel.

En lo del crecimiento estamos totalmente de acuerdo, Caña Brava y Pollo Bravo son negocitos que actualmente les da trabajito a unas 30 personas. Doña Karla pasó de no tener trabajo a tener que buscar gente para darle brete.

En pandemia a doña Karla la despidieron y esa fue la chispa que comenzó un negocio que avanza puras tejas. (Cortesía/Cortesía Daniel Umaña)

“Con Caña Brava hemos generado empleo en la zona, tenemos uniones estratégicas con proveedores que son de acá mismo (de Guápiles), como la verdura y el pollo que se compra a conocidos de la zona. A pesar de que es duro tener su propio negocio en Costa Rica, me hace muy feliz pulsearla por lo propio”, reconoce doña Karla.

Guerra de parrillas

Durante los cuatro sábados de abril enfrentaremos a 12 parrilleros todo terreno para buscar al campeón de campeones en nuestro reality show, Guerra de parrillas. Comenzamos este sábado 5 de abril.

El negocito se especializa en carnes a la parrilla porque ahora ya don Daniel se fajó duro por aprender. (Cortesía/Cortesía Daniel Umaña)

Del primer programa (5 de abril) sale un ganador con boleto directo a la final, lo mismo sucede en el segundo (12 de abril) y el tercero (19 de abril). El cuarto finalista se definirá del mejor segundo lugar de los tres programas. La gran final será el sábado 26 de abril.

Hasta un negocito de pollo frito se abrieron en Guácimo que se llama Pollo Bravo. (Cortesía/Cortesía Daniel Umaña)

