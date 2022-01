Comer salchichón es algo que no le gusta al candidato Rodolfo Piza

El candidato presidencial del partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Piza, no sabe cuánto cuesta un kilo de salchichón por una razón comprensible: no lo come.

En La Teja aprovechamos la visita que hicieron varios candidatos presidenciales al resturante Burger King de San Pedro de Montes de Oca el martes 18 de enero y les caímos de sorpresa para hacerles un cuestionario.

Rodolfo Piza dice que no come salchichón, por eso no sabe cuánto cuesta un kilo. Foto: Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

Les preguntamos cuánto cuesta una bolsa de arroz, una caja de leche y un kilo de salchichón. Algunos estuvieron muy acertados y otros no lo sabían.

Las preguntas que les hicimos fueron:

¿Cuánto cuesta una bolsa de arroz?; recordemos que una de tres kilos ronda los ¢2.425 y una de 1,8 kilos ¢1.430.

¿Cuándo cuesta una caja de leche de un litro, de la corriente? Cuesta ¢620.

¿Cuánto cuesta un kilo de salchichón? En las carnicerías anda por los ¢3.000

¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? La súper está en ¢714, la regular en 697 y el diésel en ¢611.

¿A cuánto está el cartón de huevos? El de 30 huevos cuesta aproximadamente ¢3.000.

¿Cuánto cuesta un casado en una soda? El precio ronda los ¢3.100.

¿Cuánto cuesta un cilindro de gas? El cilindro de 25 libras ¢9.511.

¿Cuándo fue la última vez que viajó en bus?

¿Cuándo fue la última vez que sacó cita en un Ebais?

Rodolfo Piza, representante del partido Nuestro Pueblo, se apuntó a contestar y dijo que la bolsa de arroz de un kilo cuesta poco más de ¢1.000; la caja de leche la calculó en ¢700, sobre el kilo de salchichón prefirió no opinar porque dijo que no comía y en cuanto al litro de gasolina dijo que rondaba los 700 colones.

Sobre el cartón de huevos dijo que él compra uno de 12 que cuesta ¢1.200; puede ser porque el kilo con unos 15 huevos está a ¢1.700, eso sí, aseguró que desconoce cuánto cuesta el de 30 huevos.

Afirma que ha encontrado casados de entre ¢1.500 y ¢3.500, dependiendo de lo que tengan.

El precio del cilindro de gas dijo desconocerlo, del tema de viajar en bus dice que no lo ha hecho desde que empezó la pandemia, pero antes de eso sí lo usaba de vez en cuando y confesó que ya pasó mucho tiempo desde la última vez que tuvo que sacar cita en un ebáis.