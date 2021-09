¿Cómo habría sido la pandemia del covid-19 hace 200 años?

La pandemia puso de rodillas al mundo moderno pero, ¿habría sido igual de devastadora si hubiese pasado hace 200 años, en 1821?

La Teja consultó a la pediatra e infectóloga María Luisa Ávila y al epidemiólogo Juan José Romero para tratar de averiguar, ¿cómo habría sido dicho escenario?

El cólera fue una de las epidemias más letales que golpeó a Costa Rica en 1856. El cólera fue una de las epidemias más letales que golpeó a Costa Rica en 1856. (Documentación/La Nación)

Ávila, quien también fue ministra de Salud, asegura que para responde esa pregunta hay que recordar el antecedente más reciente, el de la gripe española que pasó hace 100 años, en 1920.

“Si esta (pandemia de covid) hubiese pasado hace 200 años probablemente nos hubiese pasado como con el tema del cólera en 1856, donde murió el diez por ciento de la población tica (10 mil personas)”, dice la doctora Ávila.

La pediatra argumenta que hace 200 años no habían vuelos, los barcos tardaban más tiempo en llegar de un país a otro y si la gente que venía en ellos, se infectaba, se moría y la tiraban en altamar y problema “resuelto”, entonces hace pensar que el riesgo de contagio habría sido menor.

“Las personas se habrían contagiado, pero la cantidad de ellas habría sido menor porque se contagian a un ritmo muy lento. Si hubiesen muerto muchas personas como pasó con el cólera, porque no había atención médica, porque la gente no estaba tan bien nutrida como ahora, porque no teníamos idea de cómo era la salud en ese tiempo”, considera.

El epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA) coincide con la doctora y agrega que las enfermedades siguen las rutas comerciales, porque la movilización de las personas gira alrededor de ellas.

“La movilización de las personas era más lenta, ahora si fulano llega enfermo y como el covid tiene una tasa de reproducción muy alta, rápido se riega como pólvora, pero en aquel momento que había una densidad poblacional muy baja, que las velocidades de transporte eran muy bajas.

”Es probable que se hubieran dado contagios y que se presentaran pequeños brotes, pero no una pandemia del tamaño de la actual, ni siquiera del tamaño de la que hubo hace cien años porque no había carros, la gente se movía en carretas y eso podía reducir el contacto masivo de personas contagiadas”, explicó Romero.

En resumen, el covid sí hubiera llegado hace 200 años, pero nos habría tocado más suavecito, según el epidemiólogo.

Curanderos y religiosos

Las monjas desde antes de la creación del hospital San Juan de Dios hace 176 años, eran las que ayudaban en la atención médica. Foto: Cortesia HSJD Las monjas desde antes de la creación del hospital San Juan de Dios hace 176 años, eran las que ayudaban en la atención médica. Foto: Cortesia HSJD (Cortesía)

También cabe recordar que hace dos siglos atrás, la medicina era de curanderos y aplicada por religiosos como los sacerdotes y las monjas que ayudaban a la gente, no había una estructura sanitaria como la que contamos ahora con la Caja Costarricense de Seguro Social.

“El virus del covid tiene una capacidad natural de matar gente, pero las personas también tienen una capacidad natural de combatirlo y por eso se enferman de gravedad el 15 0 20% de los contagiados. De ellos podrían morir muchas más personas, por lo que si hubiese llegado hace 200 años, por cada 100 personas que les diera, pudieron haber muerto 15, que siguen siendo muchos que ahora se salvan gracias a la atención hospitalaria”, explicó el epidemiólogo.

Otro aspecto a considerar es que hace 200 años ni siquiera habríamos sabido cómo evitar el virus, como sí lo sabemos hoy en día, por lo que las campañas de información no podrían haberse desarrollado porque desconocían completamente a qué se enfrentaban.

La principal “arma” que tenemos contra el covid, que es el lavado de manos con agua y jabón, hace 200 años ni existía el agua potable y menos el jabón, por lo que estábamos desarmados.

Como no había hospitales y los pocos médicos que había eran para la gente de plata, al que le diera covid y tuviera problemas para respirar, sin duda habría muerto. Ahorita la letalidad del virus anda en el 1,2%, pero en aquellos tiempos habría sido probablemente del 15%.

Otras enfermedades

La gripe española llegó en 1920 como una pandemia que afectó varios países, pero lamentablemente no hay tantos registros de la época. Algunos estudios apuntan que provocó la muerte de 25 millones de personas en el mundo, 2.300 de ellas en Costa Rica.

Un total de 25 millones de personas murieron en el mundo a consecuencia de la gripe española. Foto: ABC Un total de 25 millones de personas murieron en el mundo a consecuencia de la gripe española. Foto: ABC

“Lo que más afectó fue en polio, fue una epidemia que ya se conocía desde el tiempo de los egipcios, sin embargo, los brotes de la enfermedad sí se dieron y fueron bastante importantes”, recordó la doctora Ávila.

Las enfermedades que nos han golpeado más en 200 años de independencia según el salubrista Darner Mora: -Cólera en 1856 -Viruela a finales del XIX y principios del XX -Gripe española 1920 -Polio en 1956 -AH1N1 en 2009 -Covid-19 en 2020 y 201

La gestación del Ministerio de Salud se dio en 1907 con la inclusión de una partida en el presupuesto para financiar la campaña contra la anquilostosomía, que era una enfermedad parasitaria y entre 1914 y 1920 surgieron el departamento sanitario escolar, las colonias veraniegas escolares y las clínicas infantiles y perinatales, ya que fue hasta 1923 que se promulga la primera ley general de salud y en 1927 se crea la secretaría de Salud presidida por el Dr. Solón Nuñez, primer ministro de esa dependencia, eran los primeros pasos en materia de salud pública.

