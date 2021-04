Si usted no puede ir a misa, a la hora santa y no le gusta seguirla por redes sociales, pero igual quiere orar por que la situación del país mejore y no se saturen los hospitales, le pedimos bolados al pastor Henry Zúñiga de la iglesia Maná y al padre Carlos Abarca, de la iglesia de San Francisco de Dos Ríos, para que se jale una oración bien efectiva.