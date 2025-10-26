¿Cómo limpiar los enchufes e interruptores de su casa, para remover las manchas amarillas?

Con el paso de los años, los enchufes y apagadores pierden su color blanco y adquieren un tono amarillento o envejecido, especialmente en cocinas o zonas muy iluminadas.

Según fabricantes como ABB y Legrand, este cambio no se debe únicamente al polvo, sino a una reacción química causada por la luz ultravioleta, el calor y la grasa.

Los plásticos ABS o policarbonatos —comunes en enchufes y carcasas de electrodomésticos— se oxidan y alteran su pigmento, un proceso que no se revierte con vinagre, alcohol ni lejía.

LEA MÁS: ¿Qué dice la antigua profecía de la gorra roja que podría cambiar el futuro de la humanidad?

“El color amarillento no es una mancha superficial, sino el resultado de una oxidación interna del plástico”, advierten los fabricantes.

Una esponja de melamina (“mágica”) limpia sin químicos agresivos y mantiene el color blanco por más tiempo. (Shutterstock)

¿Qué productos usar y cuáles evitar?

Los expertos coinciden en que los productos con oxígeno activo o el uso de agua oxigenada de 20 volúmenes (peróxido de hidrógeno al 6%) son los más eficaces para recuperar el color original sin dañar la superficie.

Limpieza ligera: Aplique un limpiador con oxígeno activo sobre un paño de microfibra y páselo, suavemente, por la superficie del enchufe. Este tipo de limpiadores descomponen la suciedad y devuelven el brillo original sin alterar el plástico.

Aplique un sobre un y páselo, suavemente, por la superficie del enchufe. Este tipo de limpiadores descomponen la suciedad y devuelven el brillo original sin alterar el plástico. Amarilleamiento avanzado: Con la corriente eléctrica desconectada, aplique con cuidado agua oxigenada de 20 volúmenes, deje actuar unos minutos y retire con un paño húmedo. Este proceso oxida la capa superficial del plástico y aclara el color.

No use vinagre, lejía ni alcohol, ya que estos químicos pueden acelerar la oxidación y opacar el material.

Trucos adicionales para mantenerlos blancos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda limpiar periódicamente los enchufes con un paño seco o ligeramente humedecido, evitando el uso de limpiadores abrasivos.

Si las manchas son leves, una esponja de melamina, conocida como “esponja mágica”, ayuda a mantener un color uniforme sin necesidad de químicos fuertes.

“El secreto está en limpiar con frecuencia y sin frotar con fuerza, para evitar que el plástico pierda brillo”, señala la OCU.

LEA MÁS: Estos son los cinco mejores países para vivir si se desata una tercera guerra mundial

Además, en zonas como la cocina, donde el aire contiene grasa, conviene proteger los enchufes con cubiertas plásticas transparentes que facilitan la limpieza.

Nota realizada con ayuda de IA