¿Cómo obtuvo Eli Feinzaig la información sobre la casa que Rodrigo Chaves compró en $1 millón?

El presidente Rodrigo Chaves aseguró que él pagó de contado casi $1 millón por su casa en Monterán, Curridabat. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El diputado Eli Feinzaig recordó que fue el presidente de la República Rodrigo Chaves, quien ontó que tenía casas en el extranjero.

Sobre el valor de la casa del presidente, Feinzaig afirmó que fue el propio Chaves, quien le contó a un medio de comunicación que había pagado de contado $944 mil en efectivo por (cerca de ¢474 millones).

“Recuerdo que hizo el comentario cuando era ministro de Hacienda. Pero aquí vuelvo a la pregunta, ¿cuál funcionario tiene un millón de dólares para pagar una casa de contado? Y fijo detrás de eso debe tener otros $10 millones en la cuenta, porque pagar la casa y quedarse chingo de plata como que no.

“El presidente es muy bocón, le encanta andar hablando y eso me lleva a la otra parte. Sé lo de las casas en Letonia y Portugal porque él mismo me lo dijo. El viernes pasado, cuando tuvimos la reunión con Fabricio Alvarado y Alejandro Pacheco comentó que, si por ejemplo, el Frente Amplio ganaba las próximas elecciones, él se va para Europa. Dijo: ‘de por sí tengo una casa de verano en Letonia y otra de invierno Portugal’”, agregó.

Eli destacó que en otras oportunidades, el presidente también ha sacado pecho con las chozas que tiene fuera de Tiquicia.

“Por cuestiones de trabajo, he ido a Casa Presidencial tres veces y en diciembre del 2022 invitó a algunos diputados a comerse un tamalito y yo asistí. No quiero dar detalles, pero es una casa grande y lujosa”, manifestó.

El diputado liberal sacó a la luz el tema, debido a que Chaves cuestionó los bienes de los concesionarios de las emisoras de radio y de los canales de televisión.

“El presidente anda desbocado: además de los exabruptos proferidos el martes en Limón, ayer (miércoles) arremetió contra los concesionarios de radio y televisión, de una manera muy curiosa.

“Dijo en su show del mediodía, que un proyecto de ley que pretende subir los cánones que deben pagar los concesionarios cada año en un 23 mil por ciento.

“Yo sí creo que es de mal gusto que el presidente hable en esos términos de la gente. En primer lugar, si le disgusta tanto la gente que tiene yates y helicópteros, para qué se va a comprar una casa donde viven ellos. Me parece que tiene techo de vidrio el presidente.

El diputado liberal no se guardó nada y le tiró duro a Chaves. Lilly Arce. (Lilly Arce)

“¿Qué importa lo que la gente tenga, siempre y cuando se lo haya ganado honestamente?, el salir a decir estas cosas es irrelevante, ¿qué importa si viajo o si tengo una casa?”, afirmó.

“Es curioso que esa crítica venga de Rodrigo Chaves, quien tiene una casa de 1 millón de dólares en Monterán y que pagó en efectivo; tiene una casa de verano en Letonia, el país de su esposa y una casa de invierno en Portugal y tiene una colección de relojes marca Rolex, que cada uno vale más de $10 mil (un poco más de cinco millones de colones cada uno), como la realeza británica”, afirmó el legislador.

Feinzaig también fue tajante con que a Chaves se la ha ido la mano en sus declaraciones.

“Esta es una actitud propia de él y así ha sido a través de estos dos años. Cada quien puede usar su dinero en lo que le dé la gana, siempre y cuando se lo gane honestamente.

“Y así ha sido en estos días, también con la jueza que dio el fallo de la ruta del arroz. Exponer su nombre, que sea atacada no me parece y eso que yo no estoy a favor de la derogación del decreto, pero hay formas. No está bien que el presidente ande en ese plan todos los días, viendo a ver con quién levanta pleito”, sentenció.