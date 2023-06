Comparecencia del empresario Leonel Baruch en la Asamblea Legislativa empezó con pleitos

La comparecencia del empresario Leonel Baruch, que se tenía prevista para este lunes a las 9 a.m. en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa, se atrasó porque empezó con pleitos entre diputados.

Él fue convocado al Congreso con el objetivo de conocer el detalle de algunas transacciones financieras del banco BCT, del que Baruch es accionista, el cual financió parte de las campañas de varios partidos políticos en las pasadas elecciones.

Leonel Baruch llegó a comparecer a la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo.

Baruch llegó acompañado de dos hombres, Álvaro Saborío, gerente general del BCT, y Mario Gómez, presidente de la Fiduciaria que participó en el otorgamiento de los créditos.

Lo primero que hizo el empresario antes de empezar la comparecencia fue aclarar que él no forma parte de la junta directiva del BCT y que no está muy empapado del funcionamiento de la entidad de la que es accionista, entonces que para evitar tener que contestar que no sabe a las preguntas de los legisladores, se llevó a esos dos funcionarios del banco.

Eso molestó a los diputados del Partido Progreso Social Democrático, ya que Pilar Cisneros y Ada Acuña dijeron que no era correcto que Saborío y Gómez comparecieran porque ellos no estaban convocados y que ya no era momento de hacerlos.

Sin embargo, el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, y Vanessa Castro, de Unidad Social Cristiana, dijeron que se podían presentar mociones para aceptar que los funcionarios comparecieran y pese a la molestia de las dos legisladoras oficialistas, las mociones se aprobaron.

La comparecencia inició a las 9:48 a. m.