Con pancartas en Circunvalación familia agradece a equipo del Ceaco por salvar a papá del covid-19

Leslie Ortiz y su hermana Melanie están tan agradecidas con el personal del Ceaco por haber salvado la vida de su papá, que pusieron pancartas en tres de los puentes de la carretera de Circunvalación.

En las mantas hay mensajes positivos dirigidos a los héroes que luchan contra el covid-19 desde marzo del 2020.

Víctor ahora está en su casa recuperándose y recibiendo el amor de su familia. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. Víctor ahora está en su casa recuperándose y recibiendo el amor de su familia. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. (Cortesía de Leslie Ortiz)

“Gracias Ceaco - UCI - CCSS por no rendirse, por ser tan valientes y salvar lo que más amamos. ¡Lo lograron! Dios es bueno. Hijas de Víctor Ortiz”, dice uno de los mensajes.

La experiencia que vivieron las hijas de don Víctor fue terrible; su papá estuvo internado 99 días y se puso tan mal que en tres oportunidades las llamaron de Trabajo Social del hospital para preguntarles si ya tenían todo listo para sepultarlo.

Leslie le contó a La Teja que antes de enfermarse de covid-19, don Víctor --de 56 años-- era un hombre sano, no tenía factores de riesgo y estaba esperando que lo llamaran para vacunarse cuando le llegó la enfermedad.

“Por ahí del cinco de mayo (de este año) empezó como síntomas de gripe, él vive con mi abuelita y un tío y yo empecé a ir en las noches para verlo y frotarlo para que se le quitara la gripe. El siete de mayo los síntomas se agravaron, ya tenía una tos constante y el ocho, cuando se levantó a las cuatro de la mañana para ir a trabajar, estaba tan mal de la tos que mi tío le dijo que mejor fuera a la clínica y así lo hizo”, contó Leslie.

Las pancartas están los puentes de Hatillo 4, Hatillo 8 y en el del Walmart de San Sebastián. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. Las pancartas están los puentes de Hatillo 4, Hatillo 8 y en el del Walmart de San Sebastián. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. (Cortesía de Leslie Ortiz)

De la alegría a la preocupación

Víctor se gana la vida como mesero, pero debido a la pandemia se había quedado sin trabajo. Pasó mucho tiempo buscando y dos semanas antes de contagiarse de coronavirus había encontrado un trabajito y eso lo tenía muy contento.

“Cuando mi papá llegó a la clínica lo revisaron y le hicieron la prueba de covid y lo mandaron para la casa, más tarde yo llegué con un oxímetro y le tomé la oxigenación, la tenía en 76%, cuando no debe estar en menos de 90%, así que llamamos al 911. Los paramédicos lo revisaron y lo llevaron al hospital San Juan de Dios, pero ahí no había campo, así que tuvieron que mandarlo al Psiquiátrico”, detalló Leslie.

“Él siguió empeorando y el once de mayo en la madrugada lo llevaron al Ceaco porque en el Psiquiátrico no tenían los equipos que él necesitaba por la gravedad en la que estaba; él me decía que el oxígeno que le ponían le quemaba la garganta, pero es que no estaba oxigenando casi nada”, recordó la hija.

El 18 de mayo la familia recibió una nueva noticia triste, le informaron que iban a intubar al papá y entonces empezó la etapa más crítica de todo el proceso. Fue en aquel momento cuando decidieron poner las primeras pancartas en Circunvalación y en aquella pedían oraciones por la salud de don Víctor.

Antes de la enfermedad Víctor no padecía ninguna enfermedad crónica. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. Antes de la enfermedad Víctor no padecía ninguna enfermedad crónica. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. (Cortesía de Leslie Ortiz)

Los días pasaban y las noticias eran cada vez peores; Víctor estaba cada vez más complicado, dependía del respirador y empezaron a afectarlo bacterias.

“Era terrible, un día nos decían que los pulmones estaban muy mal, otro día que ya estaban afectados los riñones, otro que los exámenes salían alterados y así íbamos, cada vez con peores pronósticos.

“En tres ocasiones me llamaron de Trabajo Social para preguntarme si tenía ya un plan para cuando mi papá muriera y eso a uno lo desbarata por dentro. Jamás está uno preparado para eso, con todo el dolor de mi corazón tuve que llamar a funerarias para preguntar por los planes”, contó.

Oraciones escuchadas

La familia oraba todos los días por la salud don Víctor, pero llegó el momento en el que Leslie decidió entregarle su vida porque ya no quería que su papá sufriera más.

“Él estaba ya muy agotado y por la falta de oxígeno podía sufrir complicaciones neurológicas serias, los médicos fueron en todo momento muy transparentes y muy humanos para decirnos las cosas, eso se los vamos a agradecer siempre”, explica.

Esta fue la forma en la que las hijas del valiente agradecieron al personal del Ceaco. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. Esta fue la forma en la que las hijas del valiente agradecieron al personal del Ceaco. Foto: Cortesía de Leslie Ortiz. (Cortesía de Leslie Ortiz)

Pero un día, por encima de los peores pronósticos, brilló la esperanza.

“Me llamaron y me dijeron: ‘su papá se estabilizó un poco, vamos a hacerle una traqueotomía’, después de eso pescó otra bacteria y tuvieron que aislarlo completamente para protegerlo”.

Mientras el equipo del Ceaco luchaba por salvar a don Víctor, sus familiares se aferraban a las oraciones y a la llamada semanal que les hacían porque, aunque él estaba sedado, le ponían una tableta cerca para que escuchara a su familia decirle cuánto lo amaba.

Con mucho esfuerzo los funcionarios del centro médico fueron sacando a Víctor adelante y en los primeros días de agosto decidieron quitarle la intubación. Ya estaba fuera de peligro.

En ese momento, Leslie y Melanie mandaron hacer tres nuevas pancartas y ellas mismas las fueron a poner en los puentes de Hatillo 4, Hatillo 8 y el del Walmart de San Sebastián.

“El catorce de agosto salió del hospital y recibirlo en la casa fue un milagro. Yo saqué un permiso en el trabajo para estar con él todo el día, lo estoy cuidando y le ayudo a hacer las terapias.

“Quedó muy débil porque perdió mucha masa muscular, pero ya hasta da pasitos apoyado de uno, Dios primero pronto va a estar recuperado de esta pesadilla. Mi papá es nuestro milagro y es un ejemplo de esperanza”, afirma Leslie llena de fe.