Nacional

Con solo 18 bolitas en el acumulado, estas son las probabilidades matemáticas de que salga esta semana

Con premios que superan los ₡1.500 millones, crece la expectativa por el acumulado en los sorteos de la Junta de Protección Social

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) mantiene en expectativa a miles de jugadores, con montos que alcanzan los ₡1.542 millones y ₡562,5 millones.

Actualmente, el sistema contempla 20 bolitas en total, de las cuales 18 son con premios extras y dos corresponden a los acumulados.

Esto significa que en cada sorteo existe una probabilidad del 10% de que salga alguno de los acumulados.

Acumulado alcanza ₡1.542 millones en la JPS.
Acumulado alcanza ₡1.542 millones en la JPS. (JPS/JPS)

¿Está cerca de salir el acumulado?

Aunque muchos jugadores creen que “ya toca”, lo cierto es que cada sorteo es independiente, por lo que las probabilidades se mantienen iguales en cada extracción.

Sin embargo, al haber dos bolitas de acumulado dentro del total, la expectativa aumenta conforme pasan los sorteos sin que salgan.

Millones en juego

El premio acumulado de la JPS salió este martes 16 de julio.
Dos bolitas de acumulado aumentan expectativa en sorteos. (Mayela López)

Para el sorteo actual, los montos generan gran interés:

  • Acumulado 1: ₡1.542 millones
  • Acumulado 2: ₡562,5 millones

Estas cifras convierten al acumulado en uno de los premios más atractivos del momento.

LEA MÁS: Chances JPS: número de la suerte para el sorteo de este martes 28 de abril, según la inteligencia artificial

Expectativa entre jugadores

La posibilidad de que el acumulado salga en alguno de los tres sorteos de esta semana ronda el 27,1%, lo que mantiene viva la ilusión de quienes buscan llevarse uno de estos millonarios premios.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalChancesAcumuladoJunta de Protección SocialJPS
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.