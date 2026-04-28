Con solo 18 bolitas en el acumulado, estas son las probabilidades matemáticas de que salga esta semana

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) mantiene en expectativa a miles de jugadores, con montos que alcanzan los ₡1.542 millones y ₡562,5 millones.

Actualmente, el sistema contempla 20 bolitas en total, de las cuales 18 son con premios extras y dos corresponden a los acumulados.

Esto significa que en cada sorteo existe una probabilidad del 10% de que salga alguno de los acumulados.

Acumulado alcanza ₡1.542 millones en la JPS. (JPS/JPS)

¿Está cerca de salir el acumulado?

Aunque muchos jugadores creen que “ya toca”, lo cierto es que cada sorteo es independiente, por lo que las probabilidades se mantienen iguales en cada extracción.

Sin embargo, al haber dos bolitas de acumulado dentro del total, la expectativa aumenta conforme pasan los sorteos sin que salgan.

Millones en juego

Dos bolitas de acumulado aumentan expectativa en sorteos. (Mayela López)

Para el sorteo actual, los montos generan gran interés:

Acumulado 1: ₡1.542 millones

₡1.542 millones Acumulado 2: ₡562,5 millones

Estas cifras convierten al acumulado en uno de los premios más atractivos del momento.

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Expectativa entre jugadores

La posibilidad de que el acumulado salga en alguno de los tres sorteos de esta semana ronda el 27,1%, lo que mantiene viva la ilusión de quienes buscan llevarse uno de estos millonarios premios.