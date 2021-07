Conductora de Uber: "Dos taxistas me dejaron a pie"

Carolina Prado es una chofer de Uber que denunció, justo el Día Internacional de la Mujer, que dos taxistas rojos "le tendieron la cama" para que la policía de tránsito le quitara su machete, es decir, el carrito.

La horrible jugada trascendió este miércoles, cuando esta mamá de dos niñas publicó su historia en redes sociales y se la contó a La Teja este jueves.

Carolina se quedó sin trabajo en junio del año pasado cuando en la empresa que estaba hicieron recorte de personal.

Como buscó y buscó brete y nada que le salía, no encontró otra salida más que embarcarse en un carrito junto con su pareja y ponerse a "uberiar".

"Trabajo en Uber, con eso me gano mi dinero para mis hijas y mi familia, es un trabajo honesto porque no robo ni vendo droga", enfatizó.

Sin embargo, asegura que desde el lunes pasado se quedó a pie gracias a dos taxistas rojos, a quienes acusa de haberla "puesto" con la Policía de Tránsito.

La historia comenzó el pasado lunes cuando Carolina le hizo un servicio a una vecina, de San Francisco de Dos Ríos hasta Orotina.

Cuando venía de regreso para Chepe, dice que le salió un viaje en Esparza y que como la forma de pago era con tarjeta, nunca pensó mal.

Prado aceptó el viaje y se le montaron dos personas, una de apellido González y otra de apellido Vásquez.

08/03/2018 La conductora de Uber Carolina Prado es más valienta que muchos hombres porque sí se animó a hablar de frente. foto Alonso Tenorio 08/03/2018 La conductora de Uber Carolina Prado es más valienta que muchos hombres porque sí se animó a hablar de frente. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Asegura la conductora que los dos hombres, durante el corto trayecto que le pidieron, mostraron un comportamiento extraño, tanto que ella pensó que la iban a asaltar.

Sin embargo, la cosa no iba por ahí, ya que minutos después de esa corazonada, una patrulla de la Policía de Tránsito la persiguió y le pidió que se detuviera.

"Dos taxistas me dejaron a pie porque no había ningún retén ni nada y me persiguieron como si yo fuera una delincuente. Yo me asusté y les dije que por favor no dijeran que yo era Uber porque tengo dos hijas que mantener y en eso vi que los dos se volvieron a ver y uno de ellos, el que iba atrás, bajó la cabeza. En ese momento sabía a lo que iba", contó.

Cuando los oficiales la detuvieron le pidieron la licencia, le preguntaron que si andaba los triángulos y como todo está bien, le tiraron la bomba.

"El oficial me dijo que habían recibido una alerta de que yo era Uber y que venía desde San José, yo les dije que no y le preguntaron a ellos y uno de ellos le dijo que sí y que les había cobrado entres seis mil y siete mil colones", añadió.

[ Mundialista tico ahora es chofer de Uber ]

Carolina se bajó del carro y se atacó a llorar, no podía creer que le habían tendido una trampa de esa manera y, aunque quería explotar contra ellos, prefirió guardar la calma.

"Es que si a uno lo paran en un retén es distinto, pero ya cuando uno sabe que lo hacen así de mala fe es cuando más duele, porque yo tengo que ver por mis dos hijas porque el papá de ellas es privado de libertad", respondió.

Prado nos contó que a ella le habían dicho que los dos hombres que le tendieron la trampa eran taxistas, información que La Teja corroboró.

Uno de ellos, de apellido González, aparece en Facebook y entre su información personal dice que trabaja para la central de taxis de Esparza, información que nos la confirmó una persona que trabaja en una de las centrales de taxis de ese cantón.

Esta es la nave de Carolina en el momento en el que fue detenida por la policía de tránsito. Foto: Captura de pantalla Esta es la nave de Carolina en el momento en el que fue detenida por la policía de tránsito. Foto: Captura de pantalla (Captura de pantalla)

Cuando tratamos de localizarlos en una de las centrales de taxis de Esparza, nos dijeron que trabajaban para otra central y que no nos podían dar más detalles.

"No le puedo dar información de ellos porque han recibido muchas amenazas en estos días, pero sí, los dos son de los mismos", dijo la persona, quien prefirió guardar su identidad.

Lo niegan

La Teja conversó con Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito, para ver si conocía la situación.

Calderón aseguró que una práctica como esas es ilegal, ya que los oficiales de tránsito no pueden ponerse de acuerdo con nadie para hacer una detención de ese tipo.

Lo que sí pueden hacer es que, en caso de que reciban una alerta, ver si la acatan o no y, de la misma manera, detener a cualquier carro y preguntarle a los ocupantes si viajan en un transporte ilegal o no.

Sin embargo, Calderón dijo que no podía asegurar que sus oficiales se hayan puesto de acuerdo con los taxistas para que agarraran a la conductora.

[ Un golpe bajo para Uber ]

"No hay ninguna irregularidad en la actuación de los oficiales", concluyó Calderón.

Conversamos con Randall Jiménez, uno de los dirigentes de taxistas, para ver si esta es una práctica que están comenzando a hacer para frenar a los Uber.

Jiménez dijo que ni siquiera sabía que las dos personas eran taxistas y que para él se trata de un caso aislado porque ellos no fomentan esas prácticas.

"Aquí lo que tiene que quedar más que claro es que ella lo que estaba haciendo era más que ilegal, yo siento que es el enfoque que debería dársele y que como es ilegal en cualquier momento podía ser sancionada ", enfatizó Jiménez.

Debido a la situación que atraviesa, Carolina Prado dice que varios compañeros de Uber se han puesto de acuerdo para llevarle víveres este sábado, ya que como se quedó sin carro, no tiene como llevar el sustento para sus dos chiquitas, una de tres añitos y la otra de cinco.

Según Carolina, el mismo día de la detención la llamó un abogado de Uber para que le explicara bien el asunto, sin embargo, dice que aún no tiene claro si le van a pagar la multa o lo que le cueste volver a sacar el carro a la calle otra vez.

[ Urgente: ¿Lo podrían sancionar si paga por Uber? ]