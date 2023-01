Confirman primeros casos de la gripe aviar en el país

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), confirmó, este martes 24 de enero, la presencia de tres casos de Influenza Aviar tipo A, subtipo H5 en aves silvestres, pelecanus occidentalis (pelícano pardo), encontrados en playa Cocles, en Puerto Viejo de Talamanca, provincia de Limón. Las aves fueron trasladadas a un área de cuarentena.

SENASA aclara que el evento reportado no afecta la exportación de los productos avícolas, según el Código Sanitario para los Animales Terrestres. Además, las autoridades aseguran que el consumo de los productos como carne de pollo, pavo y huevos, entre otros, es seguro.

Tres pelícanos fueron encontrados con gripe Aviar, pero ya fueron aislados por completeo. (alonso tenorio)

Ante el descubrimiento, SENASA aumentó la vigilancia epidemiológica en aves de traspatio (como las gallinas), así como la capacitación sobre la enfermedad al personal que tiene que ver con el manejo de aves silvestres, con el fin de lograr el reporte oportuno de casos sospechosos. Además, realizó medidas sanitarias como la cuarentena, el rastreo y el control de las áreas cercanas al foco detectado.

“Esta enfermedad era desconocida hasta el momento en Costa Rica. El brote identificado está limitado a aves silvestres; la enfermedad no se ha reportado en aves domésticas. Los casos que fueron ubicados en la región Caribe, están bajo control y no representan riesgos para los establecimientos de aves comerciales”, asegura Alexis Sandí, jefe del Departamento de Epidemiología de SENASA.

En Norteamérica, Europa y los países de las costas de América Latina, producto de las migraciones de las aves silvestres, se ha detectado un aumento de los casos de Influenza Aviar desde el norte y hacia el sur.

SENASA viene trabajando, desde hace unos meses, mediante una unión público-privada, con todos los que tienen que ver con la cadena de producción avícola, para que incrementen las medidas de bioseguridad.

Ninguna granja del país o en alguna casa donde tienen gallinas, ha reportado gripe Aviar, sin embargo, hay que estar vigilantes.

Ya el ministerio de Agricultura y Ganadería, desde el pasado diciembre recordó los síntomas de las aves que posiblemente tengan gripe aviar: “Temblores, falta de coordinación, depresión severa, pérdida de apetito, parálisis, diarrea, secreción nasal, tos, estornudos, inflamación alrededor de la cabeza, cuello, ojos, caída de la producción de huevo y muerte súbita”.

Si usted observa aves muertas o que manifiesten algún síntoma de enfermedad, no se acerque, no la agarre con la mano, no trate de rescatarla o trasladarla. Si se encuentra en esta situación, repórtela de inmediato a la oficina de SENASA más cercana, o envié un mensaje al número de WhatsApp: 8634-1489.