Video: Bronca entre periodista y alcalde de Liberia terminó con un celular quebrado

El alcalde de Liberia, Luis Castañeda (conocido como Pipo Castañeda), terminó en tremendo pleito con un periodista del Canal 5 de Guanacaste, Edwar Alfaro, luego de finalizar la sesión del Concejo Municipal de este lunes 23 de enero.

Don Luis, le comenzó a tirar filazos al comunicador antes de finalizar la sesión.

“Usted es de las personas que les gusta que lo vean en televisión”. “Venga, venga, payaso”. Le decía el alcalde al periodista, incluso, con sus manos el alcalde le hacía gestos para que fuera a donde él estaba para que viera lo que era bueno.

El alcalde de Liberia, Luis Castañeda (conocido como Pipo Castañeda), terminó en tremendo pleito con un periodista del Canal 5 de Guanacaste, Edwar Alfaro el pasado lunes 23 de enero del 2023 (Captura de pantalla)

Cuando se confirmó el final de la sesión municipal, don Luis recogió sus cosas y comenzó a retirarse del lugar, pero le siguió tirando metralla al periodista.

“Venga, venga si quiere”. “Venga, no sea tan payaso”. “Siga, siga, a usted le luce, eso es lo que tiene, tiempo”, le dijo y justo cuando el alcalde abrió una puerta para retirarse y mientras el periodista lo grababa en video con su celular, este se dirigió al comunicador y con un vaso térmico de metal le mandó un riendazo que, según asegura Edwar, le quebró una esquina del celular.

“Usted es un maricón”, agregó el alcalde y después dos señoras que estaban presentes en la sesión agarraron al alcalde, ya que quería tirársele encima al periodista, quien nunca dejó de grabar y sin saber por qué, ya que nadie le dio explicaciones, un oficial de la Fuerza Pública lo sacó de la sala de sesiones.

Muy atacado

Hablamos con el alcalde quien nos contó lo siguiente: “”No es la primera vez que el periodista Edwar Alfaro me ataca, lo hace desde una página amarilla que tiene en Internet. Solo dice lo malo y no lo bueno. No lo agredí, venía atrás de mí, me siguió, pero no lo agredí.

El alcalde de Liberia, Luis Castañeda, termina en tremendo pleito con periodista

“Esto no es un tema nuevo, la culpa la tiene el señor presidente del Concejo Municipal, Alejandro Morales, por permitirle al periodista estar en las sesiones. A mí me han humillado y anoche (el lunes 23 de enero) ya fue mucho”,dijo el alcalde.

Le preguntamos a Pipo Castañeda si existe la posibilidad de un acercamiento con el periodista para tratar de arreglar la bronca y nos confirmó: “No me gustan los hipócritas. El año pasado en una nota este periodista dijo que yo iría a la cárcel y que sería suspendido de mi puesto. Aseguró algo que no sucedió. Son demasiados ataques”.

Víctima

“Por alguna razón, desconocemos por qué, Gerardo Castañeda la emprendió contra nosotros. Asumimos que él traía en la sesión acumulado estrés porque en una audiencia municipal la vicealcaldesa textualmente dijo que “la alcaldía no responde correos, que la tiene solo con seis temas sociales” y que ella en resumen no le ve rumbo a la gestión del alcalde.

“Fuimos golpeados por el alcalde emocionalmente por su vocabulario soez, con agresión y daño a un objeto personal. Además fuimos víctima de una clara violación a la libertad de expresión y al derecho constitucional del acceso a la información”, nos comentó el periodista.