Coger café le permitió a joven atleta ganar medalla de bronce en Juegos Nacionales

Clasificarse a la fase final de los Juegos Deportivos Nacionales es un gran triunfo para los 5.143 atletas que compiten actualmente en la edición 40 de estas justas que arrancaron el pasado 18 de enero y finalizarán el próximo 1 de febrero.

Pero lograr una medalla es un triunfo aún mayor, ya que en el podio se refleja la disciplina y las horas de entrenamiento como lo demostró Jorge Hernández Segura, quien vive en Corralillo de Cartago y compite para el cantón de Desamparados.

Jorge dejó de coger café para estar en Juegos Nacionales. (Cortesía FECOA)

Este sábado 21 de enero el equipo Sub-20 masculino del relevo 4x100 de Desamparados ganó medalla de bronce con un tiempo de 46 segundos y 41 centésimas. El oro se lo dejó San José (44′99″) y la plata Naranjo (46′01″). En ese equipo desamparadeño compitió Jorge, quien celebró al máximo su medalla de bronce.

Ese bronce a Jorge le sabe a oro porque el sacrificio que ha tenido que hacer es enorme. Su pasión por el atletismo es total y a pesar de la distancia entre Corralillo y el polideportivo de Desampa, no afloja y al contrario, se entrega al máximo en cada entrenamiento porque para llegar a ejercitarse agarra un bus que dura como hora y media desde Corralillo hasta Desampa.

“Solo puedo entrenar los sábados con el equipo porque durante la semana trabajo cogiendo café para ayudar en la casa y poderme ayudar con todo lo que necesito en los entrenamientos, como las tenis y la ropa deportiva”, explica el atleta. Entre él y la familia son los principales patrocinadores que muy alegremente celebraron el bronce.

Jorge muestra con orgullo el bronce ganado junto a sus compañeros del relevo 4x100 sub-20, Luis Guevara, Manuel Mayorga y Sebastián González. (Cortesía FECOA)

Cogiendo café

El pasado 16 de enero cumplió 20 años y por eso la medalla es el regalo que se da así mismo. Sin olvidar que las cajuelas de café, por las que le pagan a 1.200 colones cada una, son fundamentales para estar en Juegos Nacionales.

“Para coger café uno se levanta antes de la cinco de la mañana con el fin de estar bien temprano y trabajar hasta las dos de la tarde. El dinero que gano con las cogidas me ayuda demasiado en el atletismo, eso no se me olvidará jamás, que coger café es fundamental para el deporte que practico”, reconoció.

La edición 2022-2023 de Juegos Nacionales es la cuarta en la que participa Jorge, anteriormente había ganado un bronce en Salto Alto en el 2018. Por asuntos de trabajo y otras responsabilidades le puso una pausa al atletismo, sin embargo, pudo más la pasión y ahora volvió con más ganas.

En la pista de atletismo donde festejó el bronce, este atleta nos contó que es bachiller del liceo Danilo Jiménez Veiga de Corralillo y que entrará a la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para estudiar Ingeniería del Software, ya que la Informática es otra de sus pasiones.

El fondista Brandon Barrantes Calderón, de Oreamuno, ganó tres oros en las pruebas de 800 metros, 5.000 metros planos y 3.000 metros con obstáculos. (Cortesía FECOA)

Además, explica que, de lunes a viernes, además de coger café, entrena duro entre los cafetales, sin embargo, esos trabajos son físicos, ya que no puede afinar nada técnico como el salto alto o las vallas, pruebas en las que también compite.

Pasión total

El amor al deporte le gana cada época de Juegos Nacionales, ya que deja las cajuelas y las cogidas de café por un momento para luchar por las medallas. No se puede olvidar que actualmente en Corralillo las cogidas están en lo más y mejor. Alguien muy platero puede decir que por cada día que Jorge está con el equipo Juegos Nacionales de Desamparados, deja de ganar diez mil colones, eso significa que, del 18 de enero al 1 de febrero, se quedará sin ganarse unos 150 mil colones.

En el ciclismo, el oro de la juvenil por equipos fue para Grecia, la plata para Cartago y el bronce se fue para Palmares. (Cortesía FECOA)

“Totalmente vale la pena estar en los Juegos Nacionales. Estar con mis compañeros, compartir, competir. Ya no estamos hablando de ganar o no ganar, hablo de estar con un grupo de amigos que compartimos la misma pasión y, al igual que yo, dejan la vida en la pista cada vez que corremos. Competir es todo, el resultado final no es tan fundamental como esa entrega de todo lo que uno tiene en cada zancada”, analiza.

Al joven atleta le preguntamos, ¿qué hará al terminar los Juegos Nacionales?

“Inmediatamente al cafetal. Estamos en temporada y hay que aprovechar. Eso ni lo pienso porque seguiré en el atletismo, eso significa que seguiré necesitando tenis, ropa deportiva y todo eso sale de las cogidas de café”, responde sin pensarlo dos veces.

El muchacho asegura que además de coger café le entra a todo lo que se ponga por delante como volar machete, atomizar, abonar, lo que sea. Ya ahí es diferente porque le pagan como a diez mil colones por día.

“Mientras uno la pulsee, trabajo no le va a faltar”, agrega.

El equipo masculino sub-29 del relevo 4x100 de Desamparados lo completan Luis Guevara, Manuel Mayorga y Sebastián González.