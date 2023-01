“Doña Sandra Cauffman, don Franklin Chang, esta medalla es gracias a ustedes”

Pegaba brincos de alegría. Gritaba suavecito de felicidad y movía las manos para todos lados por la emoción. Volvía a ver a sus papás para celebrar con ellos. Montserrat Delangton Barquero, vecina de San Sebastián, no cabía de contenta por haber ganado la medalla de bronce del lanzamiento de jabalina Sub-18. “Me sabe a oro esta medalla”, nos dijo con tremenda emoción.

Montserrat Delangton es vecina de San Sebastián. (Eduardo Vega Arguijo)

La verdad, llegó a la edición 40 de los Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023 entendiendo muy bien que los sueños se cumplen, que sí se pueden tocar las estrellas cuando se sueña en grande.

Llegó empoderada gracias a dos grandes pilares de inspiración, Sandra Cauffman, nuestra tica que trabaja en la NASA y Franklin Chang Díaz, el primer astronauta tico de la NASA y líder del proyecto que espera darle a la humanidad el primer motor de plasma.

“Le cuento que esta medalla también la ganaron doña Sandra y don Franklin, porque siempre me han inspirado. Yo quiero ser astronauta, quiero tocar las estrellas y ellos me enseñaron que sí se puede, que yo puedo lograr todo lo que me proponga”, comenta Montse, quien al tener la medalla de bronce colgando en su cuello, no dejaba de verla.

Una vez recibió su presea, lo primero que hizo fue irse corriendo donde sus papás para celebrar con ellos “un triunfo que es de toda la familia. Alguien puede pensar que por no ganar oro no tengo por qué celebrar, pero esta medalla me ha costado muchísimo y por eso la estoy disfrutando al máximo”, asegura.

Montserrat ganó el bronce (última de la derecha), la medalla de oro fue Amanda Jara (centro) de San José ganó el oro y Ashley Montes de Santa Cruz celebró la plata. (Eduardo Vega Arguijo)

En sus primeros Juegos Nacionales quedó de sétima (en el 2019), en los segundos ocupó la cuarta posición (2021) y quedó a nada de las medallas, por unos pocos centímetros no se subió al podio.

“Fue muy duro porque en verdad sentí esa medalla, creí que la iba a ganar. Todo el último año me enfoqué. Doña Sandra siempre ha dicho que uno tiene que levantarse y crecer aunque se caiga mil veces, por eso me enfoqué, sabía que mi tiempo de medalla era este 2022.

“¡Hice 29 metros y 79 centímetros! La verdad no me imaginaba que iba a hacer esa distancia, estoy superfeliz. Cuando me dijeron la distancia de mi lanzamiento me puse muy contenta, porque sentía que sí me metía por una medalla. Me repetía que yo podía, que tengo la capacidad”, comentó.

Un curso de verano en el 2018 la enganchó con el lanzamiento de jabalina. Montse tiene 17 años y fue una de las mejores notas de su aula (cuarto año) en el Colegio Superior de Señoritas.

Doña Ana Yancy Barquero, la mamá, fue quien la motivó a hacer deporte; le puso varias opciones y ella escogió atletismo pues pensó que nada más correr era bien fácil. Pero qué va, al poco tiempo se dio cuenta de lo duro que es y conforme pasaron los días se enamoró del lanzamiento de jabalina, algo en lo que ya lleva tres años.

Montse hasta lloró cuando se abrazó con sus papás, don Roberto y doña Ana Yancy. (Eduardo Vega Arguijo)

Tiene tres hermanos mayores, Christopher, Adriel y Joseph, además de dos hermanas gemelas menores, Arianna y Aby. Su papá se llama Roberto Delangton.

Ruta a las estrellas

La ruta a las estrellas la tiene clara, cuando termine en el Colegio de Señoritas quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial o Ingeniería Química.

“Doña Sandra y don Franklin son los culpables (dice con alegría) de mis sueños de astronauta, para mí ellos son demasiado. Mi propósito es llegar a ser como ellos. Quiero llegar al espacio. Sueño en grande y sé que lo voy a lograr”, dice con total seguridad, al tiempo que le dedica su medalla también a su abuelita Benedicta, a quien le dice de cariño Cholita y por estos días está muy enfermita.

Montse se tiene que partir como en treinta mil para poder salir con las notas del Señoritas, entrenar fuerte todos los días y rendir en una materia de matemáticas que esta llevando en la Universidad de Costa Rica.

Los colegiales de décimo y undécimo año (de colegios públicos) tienen la posibilidad de matricularse en Matem. De esta forma, logran adelantar el curso de precálculo, que es requisito para una serie de carreras universitarias. El curso es virtual, los estudiantes tienen que dedicar seis horas de clase a la semana. O sea, la atleta llegará a la universidad algo adelantada.

Jermain Duarte, de Esparza, abrió el medallero de la harterofilia, ganando oro como campeón absoluto en su categoría de 55 kg, al llevarse el oro en arranque y envión con un total de 157 kg. (Cortesía)

Amanda ganó oro

En el lanzamiento de jabalina Sub-18 de los Juegos Nacionales 2022-2023, la ganadora de la medalla de oro fue Amanda Jara Méndez (lanzó la jabalina a 33 metros y 15 centímetros de distancia), también del cantón central de San José y la plata la ganó Ashley Montes (30 metros y 47 centímetros) del cantón de Santa Cruz.

Tarrazú, tres veces campeón de la rama femenina y medallista de plata de la edición anterior, debutó en el balonmano con victoria 25-8 frente a San José. (Cortesía)

“Fue una competencia bastante emocionante para mí porque tenía bastante tiempo sin competirla. Por dicha logré hacer una buena marca (33,15), era la que quería porque así clasifiqué al Campeonato Centroamericano (de atletismo). Tuve problemas porque me resbalaba; sin embargo, logré cumplir con mis objetivos”, comentó la ganadora del oro.