Los juegos de video hacen historia como deporte en los Juegos Deportivos Nacionales 2023

Once disciplinas deportivas serán de exhibición en la edición 40 de los Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023. Una de ellas es el automovilismo virtual; o sea, competirán por las medallas de oro, plata y bronce, en la gran final 10 jugadores de PlayStation, quienes lucharán por ser los mejores pilotos en el juego Gran Turismo, el cual es superconocido en el ambiente de los “gamers”, como se conocen a quienes practican los juegos de video.

Nunca antes en la historia de los Juegos Nacionales hubo un deporte, aunque fuese de exhibición, que tuviera que ver con juegos de video, por eso nos llenamos de dudas.

Lo primero que hicimos fue contactar al director de prensa del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreacion (Icoder), Franklin Solís, para ver si era cierto eso del automovilismo virtual como disciplina deportiva. Como nos respondió que “sí”, le solicitamos el contacto de los encargados de la organización, -histórica para Juegos Nacionales-, de una competencia frente a una pantalla digital.

Pilotos virtuales de carreras podrán ser vistos en los Juegos Nacionales 2022-2023. (Cortesía)

Pablo Pérez Barboza es el presidente de la Virtual Motors, la sociedad anónima deportiva que está afiliada a la Federación Costarricense de los Motores (Fecom) y es la encargada de organizar la competencia de exhibición para los Juegos Nacionales. Virtual Motors tiene tres años organizando eventos de competencias virtuales de carros de carrera en el país.

“Las carreras virtuales ya con competencias oficiales comenzaron en el país por ahí del 2015 y éramos como 30 pilotos nada más. Hoy día hay más de 400 pilotos afiliados y unos 1.000 más que están en constante competencia porque se organizan muchos eventos.

“Esta disciplina deportiva creció como la espuma en pandemia. Fue algo lógico, estuvimos encerrados mucho tiempo y eso permitió que gran cantidad de jóvenes se dedicaran a competir entre sí gracias a Internet”, explica don Pablo.

¿Es un deporte? “El deporte es un invento humano y es la sociedad la que institucionaliza un deporte cuando ya se juega constantemente en sociedad, tiene reglas y competencias constantes. Déjeme decirle que el automovilismo virtual tiene competencias en el mundo que pagan hasta 150 millones de colones al ganador. Sí es un deporte, porque manejar un volante ocupa habilidad, condición física e inteligencia, todo conectado para poder lograr la excelencia”, responde don Pablo.

Para don Pablo los Juegos Nacionales serán una gran ventana para que una buena parte del país se entere que hay un deporte de automovilismo virtual, el cual, según explica, también sirve para enseñar a los niños a manejar mientras se divierten; pero a manejar bien, respetando las reglas de seguridad y de conducción en carretera.

Por eso considera el presidente de Virtual Motors que este deporte debería ser parte integral de las clases en escuelas y colegios.

Los mejores diez tiempos serán los que pasen a la gran final nacional, no importa el sexo. (Cortesía)

Frente a la Municipalidad de San Ramón, el 21 y 22 de enero próximo, se efectuará la gran final por las medallas. Solo pueden competir jóvenes que tengan entre 12 y 22 años. Se debe inscribir primero en vmotorsesports.com

Antes de esas fechas la organización informará a los pilotos acerca del circuito, el cual no será dado a conocer hasta el momento en que se informe. Los pilotos virtuales van a tener que competir por hacer el recorrido en el menor tiempo posible y los diez mejores tiempos pasan a la gran final. Serán estos 10 quienes irán en persona a competir por las medallas en los simuladores profesionales que se pondrán en San Ramón. El mundialmente popular juego de video, Gran Turismo, es el que se usará para la competencia.

¿Quién puede competir? “Cualquier piloto que tenga PlayStation con una manivela y quiera demostrar sus habilidades. Puede hacerlo alguien que no tenga manivela y se la juegue con el control del Play, pero le va a costar más”, aclara don Pablo.

Joel Valerio quiere estar presente en la gran final y ganar una medalla de Juegos Nacionales. (Cortesía)

Hace pocos días se realizó en el país la competencia de automovilismo virtual “Las 3 Horas de Costa Rica”, cuyo ganador fue Joel Valerio Mora, un joven que está muy motivado por la lucha de las medallas en Juegos Nacionales.

“Me alegra mucho la presencia en Juegos Nacionales. Eso permite un reconocimiento importante como deporte. Manejar el volante ocupa de gran condición física, claro que esto es un deporte y cada día gana más seguidores en el país.

“La competencia en Juegos Nacionales no estará nada fácil, hay gente muy buena. Yo quiero una medalla y por eso daré el máximo. He participado en diferentes eventos y me mantengo en el top 3, pero eso no garantiza nada”, explicó Joel, quien es vecino de Santa Rita de Río Cuarto y está a pocos meses de graduarse como ingeniero en sistemas de la Universidad Católica. Actualmente, trabaja como programador y desde muy carajillo le gustan los juegos de video.

Así se anuncia la histórica participación de los juegos de video en Juegos Nacionales. (Cortesía)

Con un total de 29 disciplinas oficiales, 23 convencionales y 6 deportes paralímpicos, la etapa final de los XL Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022 – 2023 se celebran desde este 18 de enero hasta el 1 de febrero próximo en Alajuela, Palmares, Grecia, San Ramón, Naranjo y San Carlos.

Al mismo tiempo se presentarán once disciplinas de exhibición: tiro con arco y rugby en Sarchí; urbanatlón y skateboarding en Poás; jiu jitsu y luchas en San Mateo; goalball y porrismo en Atenas; levantamiento de potencia y deporte de montaña en Zarcero; y automovilismo virtual en San Ramón.

En los Juegos Nacionales participarán 5.143 atletas debidamente clasificados; 2.384 mujeres y 2.759 hombres, en representación de 76 comités cantonales de deportes y recreación y tres consejos municipales de distrito.