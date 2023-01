Colombiana que recorre América en moto lleva mes y medio en Costa Rica

Gina Paola Sánchez Buitrago es una colombiana de 34 años que en el 2015 renunció a su trabajo de oficina --de 8 a. m. a 4 p. m.-- para comprarse una moto y rodar y rodar.

Su meta inicial es recorrer América en dos ruedas --ya va por nuestro país-- y cuando concluya ese reto, la idea es hacer lo mismo pero en todo el mundo.

Hace mes y medio llegó a Tiquicia y si sigue acá no es porque se quedó varada, sino porque está disfrutando de lo lindo de nuestro país.

Ella tenía muy claro que cuando llegara a Centroamérica iba a hacer la parada más larga en Costa Rica, porque le encanta la naturaleza y ama que los ticos protejamos el ambiente y usemos energías renovables.

Esta nativa de Bogotá nunca antes había estado en nuestro país, por eso se quedó impactada de lo parecidos que somos los ticos y los colombianos.

Le sorprende mucho que tengamos tantos centros comerciales y restaurantes gringos de comida rápida, además, le supersorprende que sea un país tan caro.

Cuando llegó a la parte más al sur de nuestro continente decidió viajar hasta la parte más al norte en Alaska. (Cortesía)

Nuestro pura vida la atrapó y se le metió en el corazón. No tiene palabras para explicar lo bien que la hemos tratado en todos lados, tanto en Limón como en Guanacaste, así como al conocer el volcán Poás o meterse a cualquier sodita a comer.

“Me encanta el gallo pinto, se parece al calentado colombiano. Me sorprende que los ticos son de comer siempre con chile y a mí para nada me gusta el picante. No podía creer lo sabrosas que son las caldosas, en verdad que es algo que no había visto antes y son superprácticas, porque con mil colones, al menos yo, quedo bien llena.

El recorrido no ha sido fácil, pero siempre ha tenido ayuda. (Cortesía)

“Costa Rica me encanta, la gente es eso, pura vida, no hay otra palabra para describirlos. Me han atrapado tanto ustedes (los ticos) que yo no tenía Tiktok y por la presión de los ticos abrí uno, oiga, lo abrí hace como 10 días y ya tengo 10 mil seguidores y los 10 mil son costarricenses. Es de locos, ustedes son un amor”, comenta la motociclista.

Su viaje por América arrancó el primero de agosto del 2015. Tras renunciar al trabajo que tuvo durante 10 años (se graduó en Negocios Internacionales) y comprarse una moto --su gran compañera de viaje-- sabía muy claramente que se daría solo un año de vacaciones y por eso decidió agarrar para el sur de América. Siempre fue su sueño conocer la Patagonia.

Hasta en lancha ha tenido que montar la motico para poder seguir rodando. (Cortesía)

“Cuando llegué a Ushuaia (ciudad de la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, también llamada la ciudad del fin del mundo) vi un rótulo que dice: ‘usted está a 15 mil kilómetros de Alaska’ (en Alaska está el punto más al norte de América) y entonces me dije, no, yo tengo que seguir mi viaje, tengo que llegar hasta Alaska”, explica Gina.

-Después de siete años de viaje, ¿tomó la mejor decisión?

“Totalmente. Cuando repaso mis decisiones me digo, ‘Gina, tomaste la decisión correcta, no hay duda alguna’; salí a cumplir mi sueño de vida y eso me ha permitido vivir un día a la vez y cada uno de mis días es un sueño.

Cuando no rueda, simplemente disfruta del paisaje que su decisión de vida le regala todos los días. (Cortesía)

“Estoy convencida que todos nacemos con una misión en la vida, tal vez la mía es inspirar a otras mujeres, y otras personas en general, para que no se dejen ningún sueño guardado, que luchen siempre por cumplirlos”, responde.

-¿Por qué lleva 7 años y apenas va por Costa Rica?

“Porque no tengo horarios, no tengo estrés y no tengo ataduras. Siempre me dije que quería conocer cada país bien: su gente, su comida, sus costumbres. Por eso me quedo en donde se me antoje el tiempo que se me antoje. Por ejemplo, en la Patagonia estuve como siete meses, es que me encanta esa parte del mundo”, aclara Gina, quien comenzó su viaje con 27 años.

Ya lleva más de 400 mil kilómetros recorridos y todavía le faltan otro pocotón para llegar a Alaska. (Cortesía)

-¿Algún susto?

“Ninguno. En verdad que todo me ha salido perfecto. Ni intentos de robo, ni nada. Solo gente linda que me ayuda siempre con lo que ocupo. Eso sí, viví un momento muy duro hace cuatro años porque estaba en Uruguay cuando mi papá enfermó y falleció, por eso me tuve que devolver a Bogotá y por eso ahora todas las navidades vuelvo a casa para pasarlas con mi familia”.

Durante estos siete años también aprovechó para recorrer todo Colombia en moto en 80 días. La experiencia por el sur de América y la vuelta a su país le sirvió para escribir el libro “El mundo de Gina”, que tiene como fundamento explicar su viaje desde el punto de vista de cumplir sueños.

Aprendió a hacer artesanías con hilos en Brasil y ahora las vende en su recorrido, además, vende el libro, eso le ayuda a pagar el viaje, porque en el 2015 inició con dos mil dólares que ahorró, pero la plata se acaba, por eso busca siempre cómo generar la platica que ocupa para comer y llenar el tanque de gasolina.

Hablando de gasolina, le consultamos en cuál país de los que ha estado le costó más platica llenar el tanque y nos dijo que en Uruguay, en segundo lugar Chile y en la tercera casilla en Tiquicia.

En el desierto de Atacama en Chile se tomó esta representativa foto atrás de "La mano en el desierto" del escultor chileno Mario Irarrázabal. (Cortesía)

“Espero llegar a Alaska el próximo mes de agosto. Actualmente ya llevo como 400 mil kilómetros rodados, soy feliz, soy libre y disfruto cada instante de mi vida, tanto así que lo que inició como un recorrido al sur de América y después se convirtió en un recorrido por todo el continente, va a seguir por un viaje mundial, espero pasar a Europa, Asia, África y Oceanía ¡Estoy muy ilusionada!”, dice con tremenda satisfacción esta alegre viajera.