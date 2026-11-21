Uno de los bares más conocidos de Barrio La California, en San José, anunció su cierre definitivo después de 12 años de recibir clientes, artistas y amantes de la música alternativa.

Se trata de Casa House Of Beers, un establecimiento que se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban cerveza artesanal, propuestas culturales y un ambiente diferente en la capital.

La noticia fue confirmada por el propio negocio mediante una publicación en sus redes sociales, en la que sus encargados agradecieron a todas las personas que formaron parte de su historia.

LEA MÁS: Famoso restaurante anuncia su cierre definitivo tras más de 30 años de historia

“De esta manera decimos adiós. Agradeciendo por los buenos momentos, los buenos amigos, las buenas experiencias y la cantidad enorme de cultura que pasó por esta Casa”, expresaron.

Casa House Of Beers se despide de La California

Casa House Of Beers anunció su cierre definitivo después de 12 años de funcionamiento en Barrio La California, San José. (Chatgpt/Chatgpt)

En su mensaje, el establecimiento recordó cómo cambió a lo largo de más de una década, incluyendo los desafíos que enfrentó durante la pandemia.

“12 años pasaron rápido, cambiaron vidas, conocimos cosas nuevas, personas, personajes, artistas, gestión cultural, cerveza artesanal y cerveceros con sueños, metas y ganas de trabajar”, señalaron.

El bar también destacó su papel como un espacio para la música que no solía escucharse en otros establecimientos.

“Siendo el lugar alternativo donde sonó música que no aparecía en otros lugares, un referente en San José, un oasis para muchas personas que piensan diferente”, recordaron sus encargados.

Un espacio que apostó por la cultura

Además de su oferta de bebidas, Casa House Of Beers se caracterizó por abrir sus puertas a artistas, gestores culturales y proyectos independientes.

Sus responsables explicaron que buscaron mantener un ambiente donde las personas pudieran expresarse libremente y compartir experiencias.

También destacaron su interés por aportar a la vida nocturna de San José, al considerar que los espacios abiertos durante la noche forman parte del desarrollo cultural y económico de las ciudades.

“Con el esfuerzo de muchos colaboradores logramos mantener un espacio a la vanguardia que sirvió para acercar el arte, la cultura y a la persona como tal, a un entorno amigable y seguro donde expresarse libremente”, indicaron.

El emotivo mensaje de despedida

El establecimiento agradeció a sus colaboradores, clientes, cerveceros, proveedores, artistas y amigos por acompañarlo durante estos 12 años.

Además, invitó a quienes frecuentaron el lugar a despedirse de un espacio que, según sus encargados, fue importante para toda una generación.

“Les invitamos a despedir el lugar que nos dio tanto, un lugar importante para San José y toda una generación que decidió pensar diferente”, publicaron.

El mensaje terminó con una frase que resume el sentimiento de sus responsables ante el cierre:

“Poder decir adiós es crecer”.

La publicación no detalló las razones del cierre ni precisó una fecha para el último día de atención.