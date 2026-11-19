Un conocido restaurante de Cartago se prepara para cerrar sus puertas después de 30 años de servicio, una noticia que marca el final de una larga trayectoria compartida con numerosas familias.

Se trata de La Parrillita Mexicana, establecimiento que anunció mediante sus redes sociales que su último día de atención al público será el próximo domingo 22 de noviembre de 2026.

La noticia fue comunicada por la familia del restaurante, que aprovechó la publicación para agradecer a quienes lo visitaron durante estas tres décadas.

“Gracias por hacernos un espacio en sus vidas durante estos 30 años. Nos queda el cariño de ver a tantas familias volver a la misma mesa, celebrar juntas y hacer de La Parrillita parte de sus tradiciones”, expresó el negocio.

La Parrillita Mexicana se despide de sus clientes

La Parrillita Mexicana anunció que cerrará sus puertas en Cartago después de 30 años de servicio. (Facebook La Parrillita de Pepe /Facebook La Parrillita de Pepe)

En el comunicado oficial, el establecimiento recordó las celebraciones, reuniones familiares y momentos especiales que compartió con sus visitantes.

“Durante estos 30 años tuvimos el privilegio de compartir sus celebraciones, reuniones familiares y momentos especiales”, señaló.

El restaurante también dedicó palabras de agradecimiento a sus colaboradores y proveedores, quienes formaron parte de su historia.

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“A nuestros clientes, colaboradores y proveedores: gracias por hacer posible esta historia”, indicó el mensaje.

Invitan a los clientes a una última visita

La familia del establecimiento invitó a sus seguidores a acercarse durante los últimos días de funcionamiento para despedirse personalmente.

“Este domingo 22 de noviembre será nuestro último día de atención al público. Si pueden pasar estos días, nos va a dar mucha alegría verlos y saludarles en persona”, manifestó.

Además, el restaurante pidió a sus clientes compartir en redes sociales los recuerdos que guardan de sus visitas.

“Y si tienen algún recuerdo de La Parrillita, nos encantaría leerlo aquí”, agregó.

El comunicado finalizó con un mensaje que resume el sentimiento de sus propietarios ante el cierre.

“Cerramos esta etapa con el corazón lleno de recuerdos y cariño”, expresó la familia de La Parrillita Mexicana.

El establecimiento mantendrá sus puertas abiertas hasta el 22 de noviembre, fecha en la que concluirán sus tres décadas de atención al público.