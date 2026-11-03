Conocido bar y restaurante anunció su cierre por una increíble razón

El conocido bar restaurante El Cañalito, ubicado en Grecia, anunció el cierre de sus operaciones a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, una decisión que provocó numerosas reacciones de clientes que lamentaron la despedida del establecimiento.

La noticia fue comunicada mediante una publicación en su página de Facebook.

“Tras un análisis y una profunda meditación interna, hemos tomado la decisión de finalizar la operación de bar restaurante El Cañalito, a partir del lunes 2 de noviembre del 2026”, informó el establecimiento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la explicación que ofrecieron sobre las circunstancias que influyeron en el cierre.

El Cañalito mencionó molestias de vecinos y autoridades

El Cañalito, conocido bar restaurante de Grecia, anunció en Facebook que dejaría de operar desde el 2 de noviembre (Facebook/Facebook)

“Esto escuchando y tomando en cuenta las incomodidades expresadas por vecinos y algunas autoridades, quienes han mostrado una especial fijación con nuestro establecimiento, lo cual no compartimos, pero respetamos”, expresaron.

El anuncio también incluyó un agradecimiento a quienes visitaron el local y formaron parte de sus actividades.

“Agradecemos a todas aquellas personas que fueron parte de este bonito tiempo, a nuestros clientes que tan bien la pasaron, a nuestro personal y amigos”, señalaron.

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Según sus administradores, El Cañalito se convirtió en un espacio de entretenimiento para el cantón de Grecia, donde se organizaron conciertos, espectáculos de comedia, eventos equinos y celebraciones comunales.

“El Cañalito se convirtió en un espacio para la diversión y el buen entretenimiento para el cantón de Grecia. En este tiempo contamos con eventos de gran calibre, difíciles de atraer hacia este cantón, muchos de ellos por primera y única vez”, destacaron.

Clientes lamentaron el cierre del restaurante

La publicación en Facebook recibió comentarios de personas que recordaron los momentos que disfrutaron en el establecimiento y expresaron su tristeza por la decisión.

“No puede ser, tan lindo que la paso ahí”, escribió una persona.

Otro seguidor pidió que buscaran una alternativa antes de despedirse definitivamente: “Hagan otra cosa, pero no cierren”.

“Lástima, tan buen lugar”, comentó otro cliente.

Entre los mensajes también destacó el de una persona que recordó distintas experiencias vividas en el negocio: “Ahí comí, canté, bailé y fui feliz”.

Aunque el comunicado confirmó el fin de las operaciones, sus responsables dejaron abierta la posibilidad de volver a encontrarse con sus clientes en otro espacio.

“Ya encontraremos otro espacio donde disfrutar, volvernos a ver, festejar la vida, la familia y los amigos”, manifestaron.

El mensaje terminó con una despedida dirigida a quienes acompañaron al negocio durante su funcionamiento.

“Con el corazón agradecido y deseando lo mejor para todos, se despide: bar restaurante El Cañalito”.