Conozca a “El Bredd”, el tiktoker que se gana la vida comiendo arroz cantonés

Si usted es de los que pasa sus buenas horitas diarias en TikTok, es inevitable que, en algún momento, no se haya topado con un video de El Bredd. Y es que, este tico se ha ganado el corazón de miles en redes sociales y todo es gracias a su amor por el arroz cantonés.

El Bredd es uno de los influencers más queridos en el país. (Cortesía El Bredd/Cortesía El Bredd)

Quizás, por su nombre real, Arfreny Wright, no lo reconozca, pero El Bredd es uno de los creadores de contenido más grandes del país, con más de 139 mil seguidores en TikTok y poco más de 60 mil en Instagram y, así como los grandes, comenzó desde abajo.

“Es un nombre un poco complicado, legalmente, pero mi manteca fue la que lo escribió así”, dijo entre risas, “Pero sí, soy de Limón y empecé hace tres años dándoles a las redes”.

Lo que pocos saben, es que en realidad El Bredd no es nuevo en el mundo de la creación de contenido.

“Me introduje con un compilla con el que hacíamos unos videos que se llamaban ‘Palanganón’. Así fue como empecé, era un vacilón”.

Curiosamente, fue en ese programa en el cual nació el apodo “El Bredd”.

“En Limón, nosotros le decimos así a la gente, es como decir, hermano”, explicó.

“Entonces, en los videos del Palanganón, el compa me decía Bredd y, yo siempre a todo el mundo le digo Bredd, entonces de ahí se quedó”.

“Pero bueno, me tuve que ir de la casa por cuestiones de trabajo y, como veníamos empezando, todavía no se generaba buena plata y no iba a apostarlo todo a los videos”.

No todos los cantónes son del agrado de El Bredd. (Captura de Pantalla/Captura de Pantalla)

De Limón, El Bredd tuvo que irse a vivir a Guanacaste para seguir con su carrera; no obstante, la espinita de los videos siempre quedó.

“Fue un poco difícil, porque éramos como un dueto, ¿me entiende? Él grababa y yo salía, entonces no era lo mismo desde Guana”, lamentó.

“Pero, mucha gente me ponía que, por favor, hiciera videos otra vez, y yo decidí hacerles caso porque me mandaban muy buenas vibras y eso fue superimportante para mí, porque hay mucha gente que lo quiere a uno”.

Lo que El Bredd nunca se esperó era que un día, del lugar menos esperado, le iba a llegar la llave al éxito.

De vuelta a las andanzas

“Un día de la nada me salió en Facebook una imagen de una taza azul con un pedacillo de pollo y un montón de arroz cantonés y, se me ocurrió calificarlo y subirlo a TikTok”, explicó.

“Y nada, dejé el celular tirado y seguí en lo que estaba haciendo. Cuando me di cuenta, el video fue superviral y tenía bastantes reproducciones. Entonces me dice: ‘mae aquí es seguir, a la gente le gusta esto’”.

Hasta una pizza de cantonés ha probado El Bredd. (Captura de Pantalla/Captura de Pantalla)

Una vez que el video explotó, El Bredd, ni tonto ni lento, vio la posibilidad que se le abrió y dio un salto al vacío viniéndose a vivir a San José.

“Me vine a vivir a Chepe, hace dos años, con la esperanza de ver qué pasaba”, contó.

“Me vine solo con las maletas, mi ropa y le dije a un compa que sí me dejaba quedarme en la casa de la mamá un mes y aceptaron”.

Pero, pasó algo increíble.

“Prácticamente, a los 15 días ya me estaba independizando. Me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, y todo a punta de TikTok. De hecho, yo ahorita no trabajo, sino que me dedico solo a lo que son las redes sociales”.

Ahora, si se lo pregunta, ¿hoy en día es rentable trabajar solo creando contenido? El Bredd es el ejemplo perfecto de que, con dedicación, amor y buen contenido, sí se puede.

“Si uno está empunchado en el trabajo, digamos necio con la creación de contenido y así, sí da para vivir. Están los contratos con las empresas, que son campañas de tres meses, entonces, si usted trabaja bastante, sabe que le van a pagar bien.

“Entonces sí, se gana muy bien, tal vez no perfecto, yo vivo con lujos, pero sí se gana bien para sobrevivir”.

Élite

Ahora, ese amor por el arroz cantonés, en realidad tiene un origen muy lindo.

“Desde chamaco estaba acostumbrado a comer cantonés. Se sabe que es muy cómodo y, cuando yo estaba más chamaco, las cosas eran un toque más difíciles.

“A veces mi tata se iba a bretear y cuando regresaba, venía con un cantonés o, me mandaban a comprarlo y con eso monchábamos; tal vez, esa era la cena de los fines de semana y yo contento, pues siempre me ha gustado”.

El Bredd surgió desde lo más bajo en la creación de contenido y hoy es una de las figuras de mayor renombre en el país. (Cortesía El Bredd/Cortesía El Bredd)

Y, en sus aventuras en redes, El Bredd se ha topado con todo tipo de cantonés, algunos feos, otros no tanto, pero él tiene muy claro cuáles son los ingredientes claves de un buen cantonés.

“Tiene que tener su frijolcito nacido, eso es vital. Buen cebollino, porque es el que trae el sabor y, tiene que tener buen color, no puede ser ni muy claro ni muy oscuro, tiene que ser como morenito.

“Además, tiene que tener buena carnita y, obviamente, tiene que llevar su salsa Banquete y su Mirinda de piña, eso no se puede quitar. Y listo, ese es el cantonés perfecto”.

