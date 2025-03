Influencer denuncia que en un restaurante de Costa Rica le dijeron que solo podía pagar en dólares

Daniel López, un influencer tico que hace dos años renunció a su trabajo y desde entonces se dedica a pasear y hacer videos, denunció en redes sociales algo que le pasó en un bello lugar de Costa Rica hace unos días.

El creador de Viajando CR, contó que se fue a pasear a Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, porque solo había estado ahí una vez y porque quería ver cómo estaba el tema de la gentrificación, ya que había visto videos en redes sociales de que a los ticos ya ni los dejaban caminar por ciertas playas “privadas”.

Danny quedó indignado con lo que le pasó en Cóbano. (Cortesía)

La gentrificación es un proceso social y urbanístico en el que la población con menos ingresos se ve desplazada de la zona en la que vive por extranjeros adinerados que compran propiedades, las desarrollan y generan un cambio enorme en el lugar.

Danny, como le dicen sus amigos, contó por medio de un video en TikTok que durante el viaje fue a un restaurante lindísimo, donde comió muy rico, pero que al pagar le dijeron que solo podía hacerlo en dólares y casi se cae de espaldas, ¡¿cómo que solo en dólares si estamos en Costa Rica?!

Para tener más detalles sobre el tema, contactamos a Danny y le pedimos que nos contara cómo fue el asunto.

El creador de contenido detalló que el restaurante en el que le pasó eso se llama Banana Beach, un lugar que es casi que para extranjeros porque es lo que más abunda. Él dice que no se puede quejar del lugar, del show ni de la comida porque todo le encantó, el asunto que denuncia pasó cuando iba a pagar su comida.

El influencer fue a visitar Cóbano y se llevó una sorpresa. (Jeffrey Zamora)

“Yo iba a pagar con mi tarjeta en colones del BCR y en esto que le digo a la chica que es para pagar con tarjeta, me dice ‘sí claro, acá tengo el datáfono’, la chica ve donde yo voy a pagar, seguro ella notó que mi tarjeta era el BCR en colones o no sé, me preguntó que si era en colones y yo le dije que sí, ella me dijo como ‘es que no se puede pagar en colones’ y ahí fue donde a mí me chocó, yo soy supertranquilo y pacífico, ya no estaba pensando en el tema de la gentrificación, solo la había pasado bien, pero que alguien me diga que no puedo pagar en colones en mi propio país.

“Le comenté que justo andaba haciendo un video de todos estos temas y que me parecía bastante interesante ese dato y entonces como que tal vez sintió presión, yo le volví a preguntar que si en serio no podía pagar en colones en mi propio país, ella me dijo que sí, que es que el datáfono estaba diseñado para pagar en dólares únicamente por el tema de que a los extranjeros les gusta más.

Luego la mujer le dijo a Danny que sí había un datáfono para colones, pero que tenía que ir hasta la caja. Al final él fue hasta ahí y pagó.

“Con esto que me pasó, me sentí como extranjero en mi propia tierra. Nunca antes me había pasado algo similar; de hecho, no sabía de la existencia de estos datáfonos solo en dólares”, agregó.

Influencer tico denunció algo que le pasó en Santa Teresa

En La Teja contactamos por teléfono al restaurante Banana Beach y la mujer que nos contestó dijo que ella solo se encargaba de hacer reservaciones, y que para hablar del tema de los datáfonos de cobro solo en dólares teníamos que ir personalmente a hablar con los encargados. Ella además aseguró que en el local sí se pueden hacer pagos en colones, pero no ahondó en el tema de lo ocurrido.

También enviamos consultas al Banco Central de Costa Rica, al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica para saber si es posible y legal que haya datáfonos en Costa Rica que solo hagan cobros en dólares. Estamos a la espera de las respuestas.