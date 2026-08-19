Conozca las combinaciones ganadoras del sorteo de Chances de este martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social.

Pasadas las 7:30 de la noche, las tómbolas decidieron las combinaciones ganadoras, cuyos premios mayores pagan 160 millones en dos emisiones.

Este martes 18 de agosto se jugó el sorteo de la Lotería Popular Chances número 7061. (Facebook JPS/Facebook JPS)

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Los números y series favorecidos fueron:

Premio mayor: 93, serie 570.

Segundo premio: 02, serie 245.

Tercer premio: 21, serie 899.

¿Qué debe hacer si ganó?

Si usted fue uno de los afortunados que ganaron en los Chances este martes, debe reclamar su premio en las oficinas de la JPS.

Para hacer efectivo su premio, debe tener en la mano el pedacito o el entero que compró en buen estado.

La combinación del premio mayor paga 160 millones en dos emisiones. (Facebook JPS/Facebook JPS)

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En caso de que haya comprado en línea, debe esperar a que el dinero se refleje en la cuenta bancaria que registró al momento de realizar la compra.