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Conozca las combinaciones ganadoras del sorteo de Chances de este martes 18 de agosto

Junta de Protección Social paga premio mayor de 160 millones en dos emisiones

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Por Manuel Herrera

Este martes 18 de agosto se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social.

Pasadas las 7:30 de la noche, las tómbolas decidieron las combinaciones ganadoras, cuyos premios mayores pagan 160 millones en dos emisiones.

Chances
Este martes 18 de agosto se jugó el sorteo de la Lotería Popular Chances número 7061. (Facebook JPS/Facebook JPS)

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Los números y series favorecidos fueron:

  • Premio mayor: 93, serie 570.
  • Segundo premio: 02, serie 245.
  • Tercer premio: 21, serie 899.

¿Qué debe hacer si ganó?

Si usted fue uno de los afortunados que ganaron en los Chances este martes, debe reclamar su premio en las oficinas de la JPS.

Para hacer efectivo su premio, debe tener en la mano el pedacito o el entero que compró en buen estado.

sorteo de Chances de este martes 18 de agosto
La combinación del premio mayor paga 160 millones en dos emisiones. (Facebook JPS/Facebook JPS)

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En caso de que haya comprado en línea, debe esperar a que el dinero se refleje en la cuenta bancaria que registró al momento de realizar la compra.

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Junta de Protección SocialChances 18 de agostoSorteo de Chances
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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