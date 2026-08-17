Vea la curiosa coincidencia que se dio en el sorteo de Lotería Nacional del Día de la Madre

Quienes se decidieron por comprar el número 12, para el sorteo de Lotería Nacional del Día de la Madre, tuvieron motivos de sobra para celebrar este domingo 16 de agosto, pues salieron doblemente premiados.

La curiosidad estuvo en que el 12 apareció en dos de los tres premios principales de la Junta de Protección Social (JPS).

Primero salió el tercer premio, de ₡20 millones por entero, con el número 12 y la serie 178.

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Pero la sorpresa fue todavía mayor cuando posteriormente se cantó el premio mayor de ₡320 millones por entero y nuevamente apareció el 12, esta vez acompañado por la serie 393.

No es todos los días que un mismo número aparece en dos de los tres premios principales de un sorteo, por lo que la coincidencia llamó particularmente la atención en este sorteo especial del Día de la Madre.