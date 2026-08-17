Lotería Nacional: Vea todos resultados del sorteo millonario del Día de la Madre de este 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto, la Junta de Protección Social (JPS) realiza el esperado sorteo extraordinario número 4914, el de Día de la Madre, que tiene muchos millones para repartir.

La expectativa también está puesta en el acumulado, que llegó a la impresionante cifra de ₡904 millones, convirtiéndose en otro de los grandes atractivos de la jornada.

Los resultados se actualizarán conforme avance el sorteo.

El sorteo del Día de la Madre de la JPS tiene ₡320 millones por entero como premio mayor. (Albert Marín/Albert Marín)

Números ganadores

Premio mayor: ₡320 millones por entero

Número: 12

Serie: 393

Segundo premio ₡46 millones por entero

Número: 80

Serie: 677

Tercer premio ₡20 millones por entero

Número: 12

Serie: 178

Acumulado llega a ₡904 millones

Además del premio mayor, muchos compradores estaban atentos al acumulado de la JPS, que para este domingo se encontraba en ₡904 millones, pero salió una bolita en blanco con un premio de 2 millones de colones para 10 combinaciones ganadoras.

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Quienes compraron lotería deben conservar sus billetes y verificar cuidadosamente tanto el número como la serie una vez conocidos los resultados oficiales.

En caso de haber comprado mediante los canales digitales de la JPS, los ganadores reciben una notificación de acuerdo con el procedimiento establecido por la institución.

Esta nota se mantendrá en actualización con los números ganadores del sorteo del Día de la Madre.