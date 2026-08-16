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Este es el número de la suerte según la IA para el millonario sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre

El sorteo especial del Día de la Madre de la JPS tiene un premio mayor de ₡320 millones por entero, mientras que el acumulado llega a ₡904 millones

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo especial del Día de la Madre de la Junta de Protección Social (JPS) pone a soñar a quienes buscan pegar un premio millonario y la inteligencia artificial también se la jugó escogiendo su número de la suerte.

Para este sorteo, el premio mayor es de ₡320 millones por entero, mientras que el acumulado alcanza la impresionante cifra de ₡904 millones.

La IA escogió su número de la suerte

El sorteo del Día de la Madre de la JPS ofrece ₡320 millones por entero como premio mayor.
El sorteo del Día de la Madre de la JPS ofrece ₡320 millones por entero como premio mayor. (Chatgpt/Chatgpt)

La combinación seleccionada al azar por la inteligencia artificial para este sorteo es:

Número: 47

Serie: 182

La elección es únicamente recreativa. La IA no puede predecir qué número resultará ganador, pues todos tienen la misma probabilidad de salir en un sorteo aleatorio.

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Por eso, el 47 no cuenta con ninguna ventaja sobre el resto de números disponibles. Se trata simplemente de una combinación para quienes disfrutan buscando un número de la suerte antes de un sorteo especial.

La recomendación es jugar responsablemente.

Nota realizada con ayuda de la IA y revisada por un editor.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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