Nacional

¿Busca casa o lote? Entidad financiera ofrece opciones desde ¢38 millones para invertir o construir

Opciones disponibles para invertir, construir o remodelar en diferentes zonas del país

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

Si usted busca una propiedad para invertir, construir o remodelar, un conglomerado costarricense cuenta con opciones en diferentes lugares del país.

LEA MÁS: CNFL cambia fecha y horario de trabajos en la General Cañas para evitar más presas

Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en San José y Cartago para aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir o empezar algún proyecto.

Para adquirir alguna propiedad, los interesados deben cumplir con algunos requisitos (para quienes son asalariados) como su orden patronal, constancia patronal, recibo de agua, luz o cable, copia de su cédula y de la cédula de la persona que será beneficiario/a de la póliza de vida.

Aquellas personas que son trabajadoras independientes deben presentar la constancia de ingresos firmada por un contador público y respaldo de ingresos como facturas, estados de cuenta o patentes, recibos de servicios y copia de la cédula.

Estas son las opciones con las que cuenta el conglomerado financiero:

Casa en Zapote

Casa en Zapote
Esta casa en Zapote tiene un precio de avalúo de 81,132,000.00 colones, pero con el descuento baja a 73,000,000.00 colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 1-072033-000
  • Ubicación: Zapote, San José. Diagonal al Banco de Costa Rica, casa de dos pisos.
  • Área del terreno: 106,07 m²
  • Área de construcción: 186,5 m²
  • Precio avalúo: ¢81,132,000.00
  • Precio con descuento: ¢73,000,000.00
  • Contacto: 2435-1088/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
  • Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/casas/provincia-san-jose-distrito-san-jose-106m2/

Casa en Colón de Mora

Casa en Colón de Mora
Esta casa en Colón de Mora tiene un terreno de 157,27 m2. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 1-308790-000
  • Ubicación: Colón, Mora, San José. Barrio San Bosco, del salón comunal 100 metros al este.
  • Área del terreno: 157,27 m²
  • Área de construcción: 149 m²
  • Precio avalúo: ¢53,316,000.00
  • Precio con descuento: ¢51,500,000.00
  • Contacto: 2435-2723/2437-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
  • Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/casas/provincia-san-jose-distrito-colon-157m2/

LEA MÁS: Joven nicaragüense vende fresas con crema para pagar la universidad y ser psicóloga

Casa en San José

Casa en San José
Esta casa de dos pisos se ubica en Hospital, San José. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 1-085103-B-000
  • Ubicación: Hospital, San José, San José. Calle 12 entre avenida 16 y 18, barrio Los Ángeles, contiguo al lavacar “24 hrs”.
  • Área del terreno: 206,34 m²
  • Área de construcción: 406 m²
  • Precio avalúo: ¢104,686,000.00
  • Precio con descuento: ¢99,000,000.00
  • Contacto: 2435-2723/2435-2410 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
  • Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/casas/provincia-san-jose-distrito-hospita-406m2/

Terreno en Cartago

Terreno en Cartago
El conglomerado financiero tiene un terreno en La Unión de Cartago para aquellas personas que buscan construir una casa u otro proyecto. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 3-230700-000
  • Ubicación: Concepción, La Unión, Cartago. Del colegio Alejandro Quesada, 125 metros al sur y 150 metros al este.
  • Área del terreno: 258 m²
  • Precio avalúo: ¢42,383,000.00
  • Precio con descuento: ¢34,000,000.00
  • Contacto: 2437-1093/2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
  • Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/lotes/provincia-cartago-distrito-concepcion-258m2/

LEA MÁS: Juzgado realiza embargo contra Partido Pueblo Soberano por 109 millones de colones

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Grupo Mutualterrenos en Cartagocasas en San Josépropiedades en venta
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.