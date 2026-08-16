¿Busca casa o lote? Entidad financiera ofrece opciones desde ¢38 millones para invertir o construir

Si usted busca una propiedad para invertir, construir o remodelar, un conglomerado costarricense cuenta con opciones en diferentes lugares del país.

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Grupo Mutual tiene varias casas y terrenos en San José y Cartago para aquellas personas que están buscando un lugar donde vivir o empezar algún proyecto.

Para adquirir alguna propiedad, los interesados deben cumplir con algunos requisitos (para quienes son asalariados) como su orden patronal, constancia patronal, recibo de agua, luz o cable, copia de su cédula y de la cédula de la persona que será beneficiario/a de la póliza de vida.

Aquellas personas que son trabajadoras independientes deben presentar la constancia de ingresos firmada por un contador público y respaldo de ingresos como facturas, estados de cuenta o patentes, recibos de servicios y copia de la cédula.

Estas son las opciones con las que cuenta el conglomerado financiero:

Casa en Zapote

Esta casa en Zapote tiene un precio de avalúo de 81,132,000.00 colones, pero con el descuento baja a 73,000,000.00 colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-072033-000

Ubicación: Zapote, San José. Diagonal al Banco de Costa Rica, casa de dos pisos.

Zapote, San José. Diagonal al Banco de Costa Rica, casa de dos pisos. Área del terreno: 106,07 m²

106,07 m² Área de construcción: 186,5 m²

186,5 m² Precio avalúo: ¢81,132,000.00

¢81,132,000.00 Precio con descuento: ¢73,000,000.00

¢73,000,000.00 Contacto: 2435-1088/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

2435-1088/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/casas/provincia-san-jose-distrito-san-jose-106m2/

Casa en Colón de Mora

Esta casa en Colón de Mora tiene un terreno de 157,27 m2. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-308790-000

Ubicación: Colón, Mora, San José. Barrio San Bosco, del salón comunal 100 metros al este.

Colón, Mora, San José. Barrio San Bosco, del salón comunal 100 metros al este. Área del terreno: 157,27 m²

157,27 m² Área de construcción: 149 m²

149 m² Precio avalúo: ¢53,316,000.00

¢53,316,000.00 Precio con descuento: ¢51,500,000.00

¢51,500,000.00 Contacto: 2435-2723/2437-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

2435-2723/2437-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/casas/provincia-san-jose-distrito-colon-157m2/

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Casa en San José

Esta casa de dos pisos se ubica en Hospital, San José. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-085103-B-000

Ubicación: Hospital, San José, San José. Calle 12 entre avenida 16 y 18, barrio Los Ángeles, contiguo al lavacar “24 hrs”.

Hospital, San José, San José. Calle 12 entre avenida 16 y 18, barrio Los Ángeles, contiguo al lavacar “24 hrs”. Área del terreno: 206,34 m²

206,34 m² Área de construcción: 406 m²

406 m² Precio avalúo: ¢104,686,000.00

¢104,686,000.00 Precio con descuento: ¢99,000,000.00

¢99,000,000.00 Contacto: 2435-2723/2435-2410 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

2435-2723/2435-2410 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/casas/provincia-san-jose-distrito-hospita-406m2/

Terreno en Cartago

El conglomerado financiero tiene un terreno en La Unión de Cartago para aquellas personas que buscan construir una casa u otro proyecto. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 3-230700-000

Ubicación: Concepción, La Unión, Cartago. Del colegio Alejandro Quesada, 125 metros al sur y 150 metros al este.

Concepción, La Unión, Cartago. Del colegio Alejandro Quesada, 125 metros al sur y 150 metros al este. Área del terreno: 258 m²

258 m² Precio avalúo: ¢42,383,000.00

¢42,383,000.00 Precio con descuento: ¢34,000,000.00

¢34,000,000.00 Contacto: 2437-1093/2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

2437-1093/2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr Enlace de la propiedad: https://www.grupomutual.fi.cr/bienes-raices/lotes/provincia-cartago-distrito-concepcion-258m2/

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