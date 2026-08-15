Juzgado realiza embargo contra Partido Pueblo Soberano por 109 millones de colones

El Juzgado Contencioso Administrativo emitió una orden de embargo contra el Partido Pueblo Soberano (PPSO), el mismo que llevó a Laura Fernández a la presidencia.

LEA MÁS: Estos servicios clave no estarán disponibles este sábado por el feriado del Día de la Madre

Este viernes 14 de agosto circuló en redes sociales una imagen de un embargo con un monto de 109.377.274,125 colones mediante el oficio N° 25-002972-1028-CA con fecha de 15 de julio de 2026. El Juzgado confirmó la veracidad de la imagen.

“Sobre la imagen que circula en redes sociales se confirma que el mismo es veraz en todo lo que se consigna. Es un expediente de una ejecución de sentencia de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (amparo electoral) contra Partido Pueblo Soberano (PPSO)”, indicó.

El Juzgado Contencioso Administrativo confirmó que se ordenó un embargo contra el PPSO. (Captura de pantalla/Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda)

El departamento de prensa del Juzgado señaló que esta es la única información a la que tenían acceso.

Según publicó La Nación, el embargo es por haber presionado a una militante de San Carlos para que retirara su postulación como candidata a diputada en las elecciones de febrero del 2026.

El embargo se dio luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declarara con lugar un recurso de amparo que presentó Iliana Ruiz Chacón.

A la conclusión que llegó el TSE es que PPSO amenazó su derecho de participación política porque hubo un ambiente de presión para que la recurrente retirara su nombre de la contienda interna, lo cual se materializó al no ser conocida su postulación en la Asamblea Nacional del partido prevista para ello, celebrada el 24 de agosto del 2025.

LEA MÁS: En muchos hogares pasa algo con las mamás a la hora de comer que no debería ocurrir nunca

¿Qué dice el partido oficialista?

Después de que se diera a conocer el embargo, el PPSO emitió un comunicado, firmado por Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación y diputada, en las redes sociales refiriéndose a ello.

La agrupación aseguró que sus operaciones siguen con normalidad.

“La medida se origina en un proceso de ejecución de sentencia relacionado con un asunto político-electoral de la pasada campaña para la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa. Aunque en su momento se produjo una condenatoria en abstracto, actualmente se pretende el cobro de una suma que el partido considera desproporcionada y carente de sustento suficiente, promovida por una persona que no resultó electa y que, además, desistió de participar en el proceso interno correspondiente”, comunicó.

El PPSO señaló que atendió formalmente la gestión de cobro y ejerció su derecho de defensa. Además, aseguró que presentó los argumentos jurídicos y elementos probatorios pertinentes.

“Es importante aclarar que esta situación no compromete la estabilidad financiera ni la continuidad operativa del partido. Nuestros recursos, actividades y obligaciones se encuentran debidamente administrados, y continuamos trabajando con absoluta normalidad, responsabilidad y transparencia”, dijo.

En un comunicado del PPSO, firmado por Mayuli Ortega, diputada y presidenta de la agrupación, se aseguró que sus operaciones siguen con normalidad. Foto: Albert Marin. (Albert Marín /Asamblea Nacional PPSO.)

¿Le traerá consecuencias al PPSO para elecciones municipales?

Ante esta situación, La Teja consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) si le traerá consecuencias al partido para las elecciones municipales que se realizarán en 2028.

Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, comentó que este fallo no impide que la agrupación participe en las elecciones locales.

“No hemos recibido en la secretaría general del TSE ninguna resolución relacionada con embargo del Partido Pueblo Soberano. Sin embargo, es importante tomar en consideración que, aun y cuando la hubiera, no hay ningún tipo de consecuencia sobre la participación política de ese partido en los próximos comicios municipales”, dijo.

Cambronero explicó que cuando las autoridades judiciales comunican embargos al Tribunal, lo que procede es tomarlos en cuenta a la hora de las liquidaciones de gastos que presentan las agrupaciones políticas, si es que la respectiva agrupación tuviese derecho a la contribución del Estado.

LEA MÁS: Sala IV toma decisión sobre el rechazo al nombramiento de Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS