Estos servicios clave no estarán disponibles este sábado por el feriado del Día de la Madre

Si usted piensa realizar ciertos trámites este sábado 15 de agosto, debe tomar en cuenta que es elDía de la Madre y por ese motivo, algunos servicios no estarán disponibles.

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Varias instituciones anunciaron que no abrirán sus puertas o tendrán un horario especial de atención por motivo del feriado.

Correos de Costa Rica, un servicio que muchos utilizan para enviar y recibir paquetes o documentos, informó que sus sucursales y centros de mensajería permanecerán cerrados este sábado.

Si usted pensaba en realizar algún trámite en un banco este sábado 15 de agosto, no podrá hacerlo porque los bancos estarán cerrados por el feriado del Día de al Madre. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN /Fotocomposición en Canva/Archivo LN)

Únicamente, su sucursal ubicada en City Mall atenderá al público en su horario habitual.

Por otro lado, el Banco de Costa Rica informó que todas sus sucursales estarán cerradas por el feriado.

El Banco Nacional también mantendrá cerradas sus oficinas. No obstante, los canales digitales, los cajeros automáticos y el centro de contacto estarán disponibles en caso de que necesite gestionar algo.

El Banco Popular no atenderá al público este sábado y reanudará la atención el lunes. La entidad indicó que los clientes pueden realizar gestiones por medio de Banca Fácil, la app BPDC Móvil, cajeros automáticos y los demás canales digitales y de autoservicio disponibles.

Grupo Mutual anunció que sus sucursales permanecerán cerradas, pero sus cajeros automáticos, la autocaja en las oficinas centrales y las servicajas ubicadas en la Caja central y en Heredia estarán disponibles.

Antes de acudir a cualquier institución, consulte si estará disponible para atenderlo si no, tendrá que esperar hasta el lunes 17 de agosto.

Correos de Costa Rica no atenderá al público en todas sus sucursales, solo estará disponible la de City Mall en su horario habitual.

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¿Qué pasará con los servicios de la CCSS?

Algunos hospitales anunciaron un horario especial para las visitas este sábado.

El hospital San Juan de Dios contará con un horario especial y adicional de visita según las camas.

En el caso de las camas pares, habrá un horario extraordinario de 11:00 a.m. a mediodía y un horario ordinario de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Las familias de los pacientes que se encuentran en camas impares podrán visitar de mediodía a la 1:00 p. m. o de 3:00 p. m. a las 4:00 p. m.

Las autoridades recordaron que si no cuentan con la tarjeta de visita, el servicio de información de pacientes estará disponible desde las 7:00 a.m. para realizar esta gestión con tiempo.

El Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, también abrirá sus puertas a las familias que quieran visitar a los pacientes.

De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. se habilitará el ingreso de niños acompañados por un adulto; de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. podrán entrar los familiares.

Algunos hospitales de la CCSS anunciaron que abrirán sus puertas para recibir a familiares que quieren visitar a pacientes este sábado 15 de agosto. (Jose Cordero/José Cordero)

El centro médico recordó que se permite el ingreso de un familiar por paciente a la vez y que pueden cambiarse tantas veces como quieran. La persona que sale debe bajar al primer piso y notificar al oficial de seguridad para que entre el sustituto.

Es importante que usted consulte al hospital donde se encuentra su familiar para visitarlo. Además, pregunte en su área de salud si los servicios continuarán en funcionamiento y cuál será su horario para este sábado.

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