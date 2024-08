Conozca quién es la primera tica que sale en una moneda de Costa Rica en la historia

Karla Bustos Villavicencio tiene 18 años, vive en Alajuelita, es de puras y originales raíces guanacastecas y desde el 24 de julio de este 2024 se convirtió, oficialmente, en la primera mujer en la historia del país que aparece en una moneda.

Es estudiante del Colegio Técnico Profesional de Hatillo, en la especialidad de Electromecánica y adornará para siempre la moneda conmemorativa del Bicentenario de la Anexión de Guanacaste.

Karla Bustos es la primera mujer en la historia que sale en una moneda de Costa Rica. (Cortesía)

Nosotros la visitamos en su casa, en Alajuelita, y junto a su mamá, doña Xinia Bustos y la abuelita, doña Polnia Villavicencio (de Santa Cruz de Guanacaste), nos contaron la historia de cómo la estudiante terminó escribiendo una muy linda página de la historia numismática (ciencia que estudia las monedas) costarricense.

Una familiar le comentó que en el Banco Central (BCCR) estaban buscando a una mujer con traje típico para unas fotos y ella dijo que con gusto iba. Karla tiene 8 años de practicar bailes folclóricos costarricenses, por eso tiene tres trajes.

“Cuando llegué al Museo Precolombino, debajo de la plaza de la Cultura, jamás me imaginé que las fotos eran para la moneda conmemorativa del Bicentenario de la Anexión, fue hasta ese momento que me enteré.

Esta foto es especial para Karla porque es el instante en que vio la moneda por primera vez y se puso a llorar. (Cortesía)

“Llevé mi traje típico guanacasteco porque ese fue el que me pidieron, yo ofrecí el traje patriótico también. Tampoco tenía idea que sería la primera mujer que sale en una moneda. Esa información a la hora de las fotos me dejó asombrada”, cuenta la histórica alajueliteña, quien se tomó las fotos en noviembre del año pasado.

Cuando entró el curso lectivo actual le comentó a muy poquitos compañeros, pero cuando ya firmó contrato con el Banco Central para el uso de la imagen, sí le contó a la profesora de Estudios Sociales, a la directora y al subdirector del CTP de Hatillo.

“Realmente comenzó a crecer el tema cuando informé en el colegio que iba a faltar el 24 de julio para ir al acto oficial de presentación de la moneda, que fue en la Iglesia Colonial de Nicoya (iglesia San Blas de Nicoya).

En Nicoya, el pasado 24 de julio, la Alajueliteña posó con su moneda. (Cortesía)

“Ese 24 de julio agarré solita el bus de 6:30 de la mañana y me fui para Nicoya. Llegué a eso del mediodía, supertemprano porque el acto era como a las 5 de la tarde. A penas abrí la puerta de la iglesia vi la moneda en una pantalla y me quedé quieta un rato admirándola”, recordó.

Reconoce que quedó muy impactada al ver la moneda por una pantalla, además, que no pudo contener la emoción cuando le pusieron la moneda en la mano y se vio.

“Me puse a llorar. Fue un momento muy emocionante y lloré de la alegría. Jamás imaginé que iba a quedar para siempre en una moneda, eso cuesta asimilarlo”, explica.

Karla Bustos Villavicencio sale en la moneda del Bicentarioio de la Anexión

Cuando Karla llevó la moneda al cole, todos los compañeros y profesores la vieron con tremenda alegría, así como los vecinos y la gente de la iglesia.

La gente del Banco Central le regaló una moneda a Karla y ella, orgullosa y agradecida de sus raíces guanacastecas, le compró otra a su abuelita santacruceña de 77 años.

La alegría en Alajuelita por la presencia de Karla en la moneda es grande, incluso la escuela Abraham Lincoln quiere que ella los acompañe en el acto cívico del 15 de setiembre ya que ella se graduó ahí.

Cuando dijo que sí a las fotos, jamás se imaginó que era para una moneda. (Cortesía)

La primera mujer

José María Castro, diseñador gráfico al que se le encomendó la misión de la moneda, nos contó que ha trabajado en otros proyectos con el BCCR y cómo nació esta última iniciativa.

José María Castro, es el diseñador de tan linda moneda. (Cortesía)

“Desde el inicio pensé en que esa moneda debía ser realmente innovadora. Un día viendo unos bailes típicos, una de las bailadoras extendió el vestido y ahí me di cuenta que quedaba perfecta para una moneda y al mismo tiempo me acordé que no existía ninguna moneda con una mujer real.

“Hay representaciones simbólicas, alegóricas de lo femenino, pero nada más. Por eso me dije que teníamos que poner una mujer real y comencé a hacer bocetos y después de varias reuniones con el BCCR se dieron a la tarea los de museos de buscar la mujer y encontraron a Karla”, aseguró el diseñador.

La moneda

El Banco Central explica sobre la moneda: “Es bimetálica. La cara del anverso mantiene el mismo diseño, en el que resalta su denominación, 500 colones, las leyendas ‘República de Costa Rica’ y ‘Banco Central de Costa Rica’, una imagen latente que al girar la moneda se observa el cambio de ‘500′ a ‘BCCR’ y cinco barras en alto relieve que facilitan su reconocimiento al tacto.

Esta es la moneda que vale casi 10 mil colones y que a partir de octubre circulará con valor 500 colones, pero sin colores. (Cortesía)

“En el reverso de la nueva moneda se destacan las leyendas ‘200 años de la Anexión del Partido de Nicoya 1824-2024′ y la frase ‘De la patria por nuestra voluntad’.

“Dentro de los elementos de diseño se resaltan: el mapa de Costa Rica en el que sobresale en color verde el territorio del Partido de Nicoya y el contorno de la provincia de Guanacaste, el Árbol de Guanacaste como símbolo patrio, un sello de los pueblos originarios procedentes del Pacífico Norte de Costa Rica y la imagen de una mujer que viste el traje típico”.