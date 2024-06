Coopeservidores: La acongojante historia de una cliente que invirtió su pensión

Clientes de Coopeservidores hablaron con La Teja pues están preocupados por su dinero. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Una señora de 67 años se afilió a Coopeservidores en el 2016 para ahorrar parte de su pensión y obtener un préstamo y al día de hoy vive con la angustia de no saber qué pasará con parte del dinero por el que trabajó por más de 30 años.

El martes anterior, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó que el proceso de intervención a esta empresa se extenderá por unos días y ya no finalizará el viernes 14 de junio como se tenía previsto, sino que concluirá el martes 25 de junio. Además, se confirmó el despido de 147 colaboradores.

La medida se tomó “con el fin de que la decisión que se adopte cuente con información actualizada al cierre de mayo. Como consecuencia de la ampliación, se extiende el nombramiento como interventor titular a Marco Hernández y como interventora adjunta a Lillieth Brenes, quienes continuarán con la administración de la cooperativa”, informó el Conassif.

La noticia le cayó como un balde de agua fría a esta vecina de Alajuela y a miles de personas más que invirtieron su plata en la cooperativa y siguen esperando para saber cuándo podrán recuperar sus ahorros.

La mujer, quien pidió proteger su identidad, contó que obtuvo un préstamo en noviembre del 2016 y un mes después se acogió a su pensión. En ese momento decidió que parte de esa plata estuviera guardadita en la cooperativa.

“Decidí invertir la plata en dos certificados a plazo, para retirar en octubre y diciembre de este año. En los últimos dos años dejaron de dar excedentes y antes de eso, lo que me daban era una cochinada”, destacó.

A esta señora, le preocupa no contar con sus ahorros, porque los guardó pensando en atender una enfermedad. En este momento dice tener unos 10 millones en Coopeservidores.

“Tengo un problema en las rodillas y en el seguro me dieron una cita para el 2028. A veces uno quisiera agarrar esa plata e irse de paseo, pero en realidad la guardé para cubrir gastos de salud.

“El préstamo lo tengo al día, a inicios de mes fui a abonar, porque tengo que seguir pagando el préstamo, sin embargo, no te dicen nada al respecto, a ellos les interesa que uno siga pagando y voy a esperar, porque quiero asesorarme con un abogado, no es posible que tengan tu dinero así y uno no pueda hacer uso de él”, relató.

131 mil personas están afiliadas a Coopeservidores.

Está mal anímicamente

Otro cliente, quien tampoco quiso identificarse, se afilió a Coopeservidores en los años ochenta, cuando llegó a trabajar a una institución del Estado. En ese entonces escuchó recomendaciones de algunos conocidos, quienes le dijeron que la entidad era de las más reconocidas en el mercado financiero.

“Mi papá siempre me dice que ahorre, porque uno no sabe qué puede pasar en el futuro. Tengo dinero en unos certificados, un ahorro a la vista, que se puede retirar en cualquier momento y también abrí una cuenta en dólares, porque tenía planeado irme de viaje con mi familia a Colombia.

“Como sentía confianza en esta institución he hecho ahorros navideños, el ahorro para el pago del marchamo y en la actualidad, tengo nueve millones de colones invertidos en Coopeservidores. El 15 de mayo tenía que retirar los intereses de un certificado, pero no pude hacer el trámite, porque tienen retenido tu dinero”; contó.

Este señor, vecino de Coronado, reconoció que se siente mal anímicamente.

“Sinceramente no sospechaba de estos problemas, pero ahora se pierde la confianza, hay mucha incertidumbre. Dios es quien te da la plata y quien te la quita, pero no me imaginé que fueran tan irresponsables con el dinero”, recalcó.

Esperando una póliza

Una mujer sacó un préstamo en esta cooperativa hace cinco años y además de pagar mes a mes la cuota del préstamo, pagaba por una póliza de desempleo y también hacía un ahorro, el cual puede retirar cuando cancela el crédito o bien, si decide dejar la cooperativa.

El 31 de enero se quedó sin trabajo y días después pidió a la empresa que le activaran la póliza de desempleo, para subsisir mientras consigue un nuevo empleo, pero desde entonces le salen con una larga y una corta y aún no le dan respuesta a su solicitud.

“Hice la solicitud el 6 de febrero y un mes después me dijeron que el documento no estaba completo. Entonces se hizo la corrección necesaria, se presentaron los documentos que me pidieron, entre ellos, la carta de despido con responsabilidad patronal, un documento de la Cqja que certifique en este momento no estoy cotizando y así lo hice, pero no me dan respuesta.

“Esta situación es muy molesta, porque no me resuelven el tema de la póliza de desempleo, pero sí me pasan llamando a cada rato para cobrarme. A cada persona que me llama le cuento la misma historia, en este momento no tengo cómo pagar el préstamo, pero a ellos no les importa. Parece que la póliza me la activan a final de mes, pero qué va a pasar con todos estos meses en los que he estado sin trabajar”, aseguró la afectada.