Costa Rica estuvo a punto de ser la sede del Miss Universo 2021, pero un motivo de mucho peso lo impidió.

El tema de ese fallido intento cobró relevancia nuevamente luego de que este martes 24 de noviembre, durante la gran final de Miss Universo 2026 celebrada en Puerto Rico, se presentó ante el mundo un video en el que se anunció que Costa Rica albergaría la edición número 76 del concurso. Incluso hasta la presidenta Laura Fernández aparece diciendo que seremos la sede el otro año.

Sin embargo, horas después, en las redes sociales oficiales del certamen se publicó un comunicado del Grupo Legacy Holding (MU East), en el que se desconoció ese anuncio y aseguró que Vietnam es el país elegido.

El Gobierno dijo en el 2021 que no tenía la plata para hacer el Miss Universo en Costa Rica. (Miss Universe)

Mientras a nivel interno de Miss Universo se ponen de acuerdo sobre si el certamen será aquí o en Vietnam, vuelve a cobrar importancia lo que ocurrió en Costa Rica hace cinco años.

En aquel momento, la organización de Miss Universo estaba muy interesada en que la gala fuera en Tiquicia, pero al final no logró ponerse de acuerdo con el Gobierno.

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¿Qué fue lo que pasó?

En enero de 2021 fue cuando se dio a conocer la posibilidad de que el importante evento se realizara en Costa Rica. El ministro de Turismo de aquel momento, Gustavo Segura, confirmó acercamientos con la organización para tratar de conseguirlo, pero desde ese momento dejó en claro que el ICT no podía patrocinarlo porque no tenía los recursos.

Meses después se analizó declarar el tema de interés turístico para el país para intentar atraer inversión privada, pero no se dieron los resultados esperados.

Poco a poco el gobierno de Carlos Alvarado fue tomando distancia porque el país estaba luchando contra los efectos de la pandemia del covid-19 y no había dinero para gastar en ese evento.

En julio de ese año hubo un nuevo acercamiento con los organizadores de Miss Universo y varios integrantes del equipo visitaron Costa Rica para ver lugares que podrían servir para el evento.

Hay un conflicto por si el Miss Universo 2027 será en Costa Rica o en Vietnam. (Instagram Miss Universe)

Gobierno dijo que no podía gastar tanto

Luego de un análisis de la situación, la organización eligió a Israel como la sede del evento.

Lumai Aragón, coordinador del concurso y asesor internacional, dijo en ese momento a los medios de comunicación que el Gobierno no les garantizó que el país levantara las restricciones para diciembre (mes en el que se llevaría a cabo el evento), entonces decidieron escoger otro lugar.

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Entre los requisitos que la organización pedía a Costa Rica aportar o pagar estaban:

- Aportar la sede del evento.

- Personal para atenderlo.

- Casi 6.000 noches de hotel.

- Comidas para concursantes, personal y jueces.

- Transporte local para el personal y equipo de la empresa organizadora del concurso y las aspirantes.

- Boletos aéreos para personal.

- Envío y flete aéreo hacia y desde la ciudad anfitriona para equipamiento.

- Eventos auxiliares, rodaje, impuestos, aranceles y visados.

- Mano de obra local: traductores, seguridad y comité anfitrión para asistir en la producción del evento.

Mariale Acosta fue la representante de Costa Rica en Miss Universo 2026. (Tomada de Instagram)

¿Cuánto cuesta organizar el Miss Universo?

Si bien es cierto que no hay un monto fijo para cubrir un evento tan grande, los costos han sido muy elevados para los países que lo han albergado.

El diario El Nuevo Herald, de Miami, informó en el 2019 que la ciudad de Doral, en Florida, pagó en el 2014 alrededor de $2,5 millones a la organización Miss Universo para que el certamen se hiciera en ese sitio.

Otros países, como Filipinas, han desembolsado más de $12 millones para producir el concurso internacional de belleza, detalló el mismo diario.

Por su parte, el periódico panameño La Prensa publicó en el 2003 que Panamá había invertido alrededor de $10 millones en el Miss Universo de ese año y que el país pagó $5 millones solamente por los derechos de sede del espectáculo.