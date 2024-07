Costa Rica le ofrece asilo político a las dos personas más buscadas por Nicolás Maduro

El gobierno de Costa Rica le ofrece asilo político a María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición en Venezuela. Captura de pantalla.

El Gobierno de Costa Rica ofrece asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González, quienes forman parte de la oposición en Venezuela.

Hace unos minutos, el canciller Arnoldo André dio a conocer la noticia, a través de las redes sociales de Presidencia.

“Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y de Edmundo González, en Venezuela. Por este medio, el Gobierno de la República, por mi medio anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a Machado como a González.

“Y a todo otro perseguido político en Venezuela, especialmente a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la embajada Argentina en Caracas. Costa Rica otorga asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González”, afirmó el canciller.

Orden de detención contra María Corina Machado y Edmundo González

Machado es quien lidera el movimiento contra el régimen de Nicolás Maduro y González fue el candidato con quien Maduro “peleó” la presidencia del país sudamericano, el domingo anterior y en las últimas horas, las autoridades de esa nación pidieron detener a los opositores.

Jorge Rodríguez, presidente del congreso chavista pidió la detención de los políticos.

Las manifestaciones en Venezuela no se detienen.

En un discurso, Rodríguez sostuvo que “con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona”.

“Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”, según el medio Infobae.