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Costa Rica se retira de foro de la OEA sobre derechos LGBTIQ+ y esta fue la justificación

El Gobierno confirmó que dejará de participar en un foro de la OEA sobre derechos LGBTIQ+

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Gobierno de Costa Rica anunció su retiro del foro de la OEA sobre derechos LGBTIQ+, una decisión confirmada por el canciller Arnoldo André.

La medida marca un cambio en la participación activa que el país había mantenido durante años en este espacio regional.

Gobierno justifica cambio de enfoque

10/12/2025 San José, Asamblea Legislativa, comparecencia del canciller Arnoldo André en la Comisión de Relaciones Internacionales (Melissa Fernandez Silva)

Según explicó el canciller, Costa Rica considera que ya ha avanzado a nivel interno en la protección de los derechos de las minorías, por lo que los esfuerzos diplomáticos deben enfocarse en asuntos actuales y urgentes.

“Los esfuerzos de nuestros diplomáticos deberían dirigirse más hacia temas de actualidad y de urgencia”, indicó André en declaraciones brindadas al programa de radio Nuestra Voz.

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Decisión se comunicó en la OEA

La determinación fue presentada por la embajadora Alejandra Solano, dentro de este foro regional donde se analizan políticas vinculadas a poblaciones diversas.

Costa Rica había mantenido un rol activo durante años en este espacio.

Asamblea Legislativa, comparecencia del canciller Arnoldo André en la Comisión de Relaciones Internacionales
El canciller Arnoldo André confirmó el cambio en la política exterior. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

El foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a países del continente para debatir avances en derechos humanos de comunidades LGBTIQ+.

La decisión del Gobierno representa un giro en su participación internacional en este tema.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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