Covid puede dejar como secuelas dolor de estómago, diarrea y náuseas

Las secuelas del covid-19 pueden ser muy variadas. Se sabe de la pérdida del gusto y del olfato, a veces por mucho tiempo, pero hay otras quizás menos conocidas.

Hay quienes tuvieron el virus y desde entonces presentan malestares de estómago frecuentes como cólicos, dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento, dolor o malestar en la parte superior del abdomen, distensión, eructos y náuseas.

Los médicos llaman a eso un trastorno funcional digestivo posinfeccioso.

Los malestares estomacales persisten luego de haber enfrentado el covid. Foto: Pexels

La Teja conversó con el gastroenterólogo estadounidense Ángel González, quien ha estudiado el tema.

“Lo que hemos visto en los pacientes después de que tienen covid es una condición del síndrome de colon irritable y dispepsia (sensación de estar con gas, sentirse muy lleno, sin hambre o con indigestión); cinco de cada cien pacientes de covid prolongado en Estados Unidos lo presentan”, explicó González.

Vianney Álvarez, vecina de Limón, tuvo el virus y los malestares estomacales la han acompañado prácticamente desde que le dio, en setiembre del 2021.

“Cuando me enfermé se me distendió el estómago como si tuviera siete meses de embarazo y desde entonces paso con dolores estomacales que me duran hasta dos días. Hay días en que como y todo bien y en otros tengo que pensar hasta si estornudo porque me da diarrea”, explicó la educadora.

Describió que no es un dolor para “morirse”, pero sí se mantiene constante dos o tres días cada cierto tiempo e indistintamente de lo que coma.

Conocido

El gastroenterólogo asegura que el trastorno como tal no es nuevo, se había visto que después de una gastroenteritis bacteriana o viral podía aparecer.

“Lo hemos visto con otras infecciones y ahora, con el covid, detectamos que también se está presentando. Muchas personas durante el periodo de la enfermedad tuvieron diarrea o alguno de estos síntomas y muchos siguen con ellos a largo plazo, pero no necesariamente tuvo que haberlos tenido durante el covid para presentarlos luego”, detalló González.

Este fenómeno se ha detectado más en mujeres que en hombres, en personas jóvenes y en quienes desde antes presentaban cuadros de depresión o ansiedad.

“Un factor de riesgo es haber tenido una inflamación del intestino delgado durante la infección, o sea, en los que tuvieron esos malestares desde la enfermedad es más probable que persista. Las personas que ya sufrían la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, también tienen más riesgo de padecerlo luego del covid”, dijo el gastroenterólogo.

Vianney Alvarez ha presentado problemas estomacales desde setiembre del 2021. Foto: Cortesía (Cortesía)

Maria Fernanda Ulloa, cartaginesa de 31 años, reúne dos de esas características mencionadas por el experto.

“Tuve covid a finales de enero de este año y siempre he padecido un poco de gastritis, pero después de salir de la enfermedad tuve inflamación en el colon y gastritis. Y hay ciertos alimentos que antes sabía que me hacían mal, pero no tanto como ahora, que me los como y de inmediato estoy mal del estómago con diarrea, dolor o inflamación”, contó.

Dolor constante

María Fernanda asegura que después de la enfermedad los malestares son más frecuentes y cuesta más que se le quiten.

“Ahora siempre ando con dolor de estómago y las crisis antes eran de menos días, pasaban unos días y yo ya sabía qué pastillas me tomaba y se me quitaba. Ahora no, puedo pasar hasta dos semanas con el estómago inflamado y con dolor, los tratamientos que normalmente me ayudadan ahora como que son más lerdos para actuar”, sostuvo.

La brumosa ha ido postergando la visita al médico, irá pronto porque asegura que ya no es sostenible lo que enfrenta.

“Es supermolesto andar siempre con que la ropa incomoda, inflamada y sin poder comer nada. Siempre había podido ir bien al baño y ahora tengo episodios de estreñimiento o se va al extremo de darme diarreas. Es impredecible lo que me va a dar”, concluyó.

Habla el experto

El doctor González respondió un par de preguntas de La Teja sobre este importante tema.

-¿Cómo evitar confundir esos síntomas con padecimientos como colitis, gastitris o incluso ansiedad en quienes ya lo padecían?

-Es un poco difícil determinar si es solo otro episodio de colitis o el trastorno. Quienes padecen la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa generalmente tienen síntomas más fuertes, como diarrea abundante y con sangre o malestar estomacal. Si les da el trastorno funcional es menos grave, presentan mucho gas y distensión abdominal. No hay manera de saber cuál es la causa.

-¿Qué tratamiento debe aplicarse en esos casos?

-No se deben recetar antibióticos, puede que con el tiempo se vaya mejorando y lo que debe hacer es mantener una dieta saludable.

Comer menos alimentos procesados, más frutas y verduras, más fibra. Hacer una rutina de ejercicios para soltar endorfinas y tratar de reducir el estrés. No hay un medicamento específico para ello, si tiene mucho cólico, dar espasmódicos. Si tiene diarrea, mandarle suplementos de fibra para ayudarle, algunos médicos también recomiendan dar probióticos.