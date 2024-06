Crimen en lujoso condominio: ¿Un vecino puede ser desalojado de su vivienda? Estos son los motivos

El lamentable incidente que se presentó el lunes en un condominio en Escazú planteó la pregunta sobre si una persona puede ser desalojada de su vivienda. Foto ilustrativa. (Shutterstock)

A raíz del lamentable incidente que se presentó el lunes anterior en un lujoso condominio en Escazú, muchos se preguntan en qué casos quienes habitan una casa en este tipo de proyectos habitacionales pueden ser desalojados de sus residencias.

En Costa Rica, existe la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, número 7.933, y bajo esa ley quienes administran condominios elaboran un reglamento con el cual se marca la cancha en cuanto a la operación del proyecto. En los reglamentos se establecen si se permite la presencia de mascotas, horarios de uso de áreas comunes, como la piscina o los ranchos para hacer fiestas, así como temas de limpieza, entre otros.

Juan Carlos Majano, presidente de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, conversó con La Teja y explicó que el solicitar que un vecino deje su propiedad no es tarea sencilla y sería en una asamblea de condóminos (vecinos), que se debe debatir el tema para luego tomar decisiones.

Este proceso se aplica por igual para quienes compraron una casa en el condominio y la habitan, así como quienes alquilan la vivienda; solo que en este último caso, los administradores del condominio notificarán al dueño de la propiedad, sobre el proceso que se llevará a cabo.

Para Majano, lo primero que debe quedar claro es que, el reglamento con el que opera cada condominio es diferente entre sí; se aprueba en la primera asamblea de vecinos y se envía al Registro Nacional para que quede en firme. El reglamento es clave para determinar si un vecino comete una falta y las decisiones que se puedan tomar sobre esas personas.

Usando como ejemplo lo ocurrido en Guachipelín de Escazú, el experto recalcó que es importante que cuando se presente alguna diferencia con los vecinos, el posible afectado se comunique, de inmediato, con los administradores del condominio y así ellos puedan resolver el conflicto lo más pronto posible, porque si no se atiende a tiempo, el problema puede ir más allá.

“Se han presentado casos en donde los vecinos discuten y se hace un llamado de atención, pero para pedir que una persona o una familia deje la vivienda, es porque hay elementos de peso. Uno de ellos es cuando se pone en riesgo la integridad física de una o varias personas, y ahí es cuando se determina si la persona o la familia debe desalojar la propiedad.

“También, ha pasado que hay personas que llegan a vivir al condominio y no cancelan las cuotas para atender las necesidades del proyecto y, en este caso, no solamente puede quedar fuera del condominio, sino que hasta puede perder la propiedad, porque hay personas que llegan a vivir a un condominio y creen que es solo pagar el monto por la casa y no es así”, resaltó.

Otras diferencias

Para Juan Carlos, las diferencias entre vecinos de condominios es un tema común y estas son algunas de las razones por las que discuten.

“Con respecto a las mascotas, a veces se discute porque saqué a pasear a mi perrito y dejé las heces frente a la casa de un vecino. A veces se valora el tema del tamaño y la raza de la mascota, porque hay razas que no son permitidas.

“También se pelea por las horas en las que se hacen fiestas, por la contaminación sónica. Cuando se usan las áreas comunes, a veces no se dejan limpias y eso también es motivo de pleito, así como cuando ingresan visitas, porque hay personas que deben dejar el carro afuera del condominio y no les gusta o no pueden entrar si no están identificados”, relató.

El asesor inmobiliario recalcó que quienes viven en un condominio no pueden alegar ignorancia sobre lo que se permite y no se autoriza dentro del proyecto.