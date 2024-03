Crisis del agua en Hatillo: Vecinos sacrifican bañarse con tal de cocinar y lavar platos

Un camión cisterna llegó a Hatillo 1 y no duró ni una hora. (Alonso Tenorio)

Los vecinos de los Hatillos viven un completo infierno, a causa del faltante de agua y desde el viernes anterior hacen de tripas chorizo rindiendo el poco líquido que reciben.

Los pobladores de este distrito josefino están desesperados porque desde el viernes por la mañana no tienen agüita. Eso les ha impedido lavar ropa, limpiar y si tienen un poco de líquido lo aprovechan para cocinar y para el aseo de los sanitarios.

Otros compran botellas con agua para beber y hasta invierten en platos y vasos desechables, con tal de no lavar trastes y así ahorrar un poco más del líquido vital.

El lunes por la tarde, en Hatillo 1, el deseo de tener un poco de agua en sus casas se volvió en una lucha contra el tiempo.

A eso de las 2:30 de la tarde se estacionó un camión cisterna frente al minisúper La Peseta. El camión llegó bien llenito, con 7 mil litros, los cuales se agotaron en una hora.

Hombres y mujeres se apresuraban para hacer fila. Algunos hasta corrían, con tal de no perder la oportunidad de llenar sus baldes, ollas y botellas.

Ericka Castillo no pudo enviar a sus hijas a estudiar por la falta de agua. Yenci Aguilar.

El panorama es rudo, sobre todo para quienes conviven con personas enfermas y que en sus casos, el agua es aún más indispensable.

Este es el caso de Melissa Gómez, quien vive con su suegra, doña Patricia, una señora de 64 años, que tiene una enfermedad hepática y para ella, el ir al baño a tiempo es más que una obligación.

“Para que ella se sienta bien no puede aguantarse las ganas de ir al baño y como no hay agua, a veces no se puede ir al baño como uno quisiera. Nos hemos quedado sin agua para limpiar los inodoros.

“Ayer (domingo) fuimos a la casa de una hermana en Alajuelita, que milagrosamente tenía agua y nos pudimos bañar y recoger agua. Por dicha estamos recogiendo agua para tener el baño limpio, porque mi suegra necesita muchos cuidados”, expresó Gómez, quien vive también con su pareja.

Melissa contó que cuando reciben el agua la hierven, para que esté lo más limpia posible, pues la dieta de doña Patricia es muy delicada. Debe ingerir alimentos con poca sal, nada procesado, todo debe ser lo más natural posible.

“Ella debe estar muy hidratada, entonces hemos comprado muchas botellitas de agua, para que pueda estar tomando constantemente. Además, estamos comprando utensilios desechables, porque así no gastamos agua lavando platos.

“Yo, por ejemplo, el domingo casi no comí, con tal de no ir al baño y que no se ensuciara, pensando en mi suegra. Esta situación es desesperante porque tras de que no avisan de los racionamientos, los recibos vienen igual o a veces nos cobran más”, dijo.

Don Jorge Chaves tiene un problema en su tobillo izquierdo y así tiene que perseguir a los cisternas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

De un lado para otro

Jorge Chaves ha vivido en Hatillo 1 toda la vida y a sus 68 años recordó que este problema no es nuevo, tiene su rato, pero nunca había vivido una situación como esta.

“Antes la quitaban mediodía o un día entero, pero ya tenemos casi 4 días de estar sin agua y aquí andamos mendigando para tener un poco de líquido, pero lo curioso es que te cobran el recibo igual, como si uno tuviera agua todo el día.

“Vivo con mi mamá, una señora de 90 años y dos hermanos más y tenemos que comprar agua para cocinar y beber. Hoy (lunes) me fui a bañar a la casa de un cuñado, porque ayer (domingo) no pude bañarme”, expresó.

A Chaves lo que más lo molesta es el hecho de que personas de los barrios del sur sean siempre los afectados por los cortes del servicio y además, el hecho de moverse de un lado para otro, cuando tiene un problema en su tobillo izquierdo.

“La gente del AyA ni se arrima aquí, son pura paja. Nos sentimos burlados por el Gobierno. A mí me operaron porque se me quebró el tobillo en tres partes, hace un año fue la última operación y ando una venda porque la herida me está supurando y me la tengo que limpiar todos los días.

El camión cisterna llegó a Hatillo 1 a eso de las 2:30 de la tarde. Yenci Aguilar.

“Aquí lo más complicado, es que no avisan nada de los cortes y uno no sabe cuándo se irá el agua y lo peor, cuándo volverá”, destacó este señor pensionado.

Jorge Phillips es otro vecino que la ve fea con el agua. Este señor de 70 años tiene artritis y además de tomar medicamentos, debe permanecer bien hidratado y al no haber agua, tiene que ir a comprar botellitas, para que no se sienta mal de salud.

Don Jorge contó que los médicos le piden tomarse un litro de agua al día, por lo que gasta más de ¢2 mil comprando el líquido y por si fuera poco, ha tenido que invertir en comida porque por la falta de agua no puede cocinar.

“El agua es más importante que la electricidad y yo necesito tener mi casa bien limpia. Cuando pasa el cisterna logro llevarme agua en botellas, pero esa cantidad no es suficiente para todo lo que hay que hacer en una casa.

“Todos los días me levanto antes de las 5 a. m. porque me voy a hacer ejercicio y cuando despierto abro la llave con la esperanza de encontrar agua, pero qué va. Uno logra recoger, pero no sabe por cuánto tiempo le alcanzará lo que se lleva a la casa, es muy angustiante”, añadió.

Los vecinos se las ingenian para poder llevarse el líquido a sus casas. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

A faltar a clases

Ericka Castillo no pudo enviar a clases a sus hijas Mónica, Rebeca y Allison, a causa del faltante de agua.

Esta señora contó que durante el fin de semana no pudo lavar los uniformes de sus chicas y no tenían cómo bañarse, por lo que las tres estudiantes debieron quedarse en casa.

“Es fatal no poder hacer nada. No se puede lavar ni limpiar, con costos puedo cocinar, gracias a lo que recoge uno de los cisternas, pero no es cantidad suficiente, para hacer todas las tareas diarias.

“El derecho al agua es universal, yo estudio por las noches y se están suspendiendo las clases porque no hay manera de asear el colegio. Y para colmo de males, acá no se aparece ningún funcionario de Acueductos y Alcantarillados, sólo envían los camiones”, dijo.

Hasta en moto transportan el agua, con tal de no dejar ir el líquido. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Apenas le avisaron que había un camión cisterna por su casa, Castillo salió corriendo para ver cuánta agua podía recoger, a ver si le alcanzaba para que en su casa se pudieran bañar.

“Nos sentimos burlados por el Gobierno, les pido por favor que esto se acabe. No se puede vivir así.

“Con lo que recogemos, tenemos que ver en qué aprovechamos el agua, porque no da para todo. Entonces se limpian los sanitarios y cocinamos.

“Mis hijas son jóvenes, es muy complicado porque uno quiere estar aseado, pero así no se puede”, declaró.