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¿Cuál es el número de la suerte según la IA para millonario sorteo de la Lotería Nacional de este domingo?

El sorteo extraordinario de la Junta de Protección Social eleva el premio mayor y mantiene la atención por los acumulados millonarios

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo extraordinario del Día del Trabajador de la Lotería Nacional se realizará este domingo 3 de mayo con un premio mayor de ¢640 millones en dos emisiones, mientras crece la expectativa entre los jugadores por los dos acumulados millonarios.

La suerte también juega

El Gordo Navideño entregará un premio mayor de ₡8.000 millones en cinco emisiones.
El sorteo extraordinario del Día del Trabajador ofrece un premio mayor de ₡320 millones por entero (Chatgpt/Chatgpt)

Para este sorteo especial de la Junta de Protección Social (JPS), una predicción basada en inteligencia artificial propone una nueva combinación para quienes buscan tentar la suerte.

El número sugerido es el 08, acompañado de la serie 563, generados de forma aleatoria para esta ocasión.

Millonarios acumulados elevan expectativa

Además del premio mayor, la atención se mantiene en el Acumulado 1, que alcanza los ¢1.592 millones, cifra que sigue creciendo y genera alta expectativa entre los jugadores.

Por su parte, el Acumulado 2 se ubica en ¢511 millones, luego de que saliera en el sorteo anterior de chances, lo que reinició su monto.

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La combinación de premios convierte este sorteo extraordinario en uno de los más atractivos del momento, impulsando la participación.

Se recuerda que estos números no garantizan resultados, ya que el juego es completamente aleatorio.

La Junta de Protección Social realizará este 15 de febrero el Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la Lotería Nacional, con premios millonarios y transmisión en vivo.
Premio mayor es de 640 millones en dos enteros (JPS/Cortesía)

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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