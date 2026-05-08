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¿Cuál número recomienda la IA para tentar ¢536 millones del Acumulado?

El sorteo de Chances de este viernes repartirá ¢120 millones en el premio mayor e inicia un nuevo acumulado millonario

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes 8 de mayo vuelve a despertar ilusión entre miles de jugadores, gracias a un premio mayor de ¢120 millones y un nuevo acumulado que inicia en ¢536 millones.

Recordemos que en el sorteo de chances del martes salió el acumulado que estaba en 1.617 millones de colones. El número ganador fue el 28 con la serie 895.

Ahora hay 74 bolitas en blanco y una con la palabra acumulado.

Como suele ocurrir en estos casos, muchos buscan números “diferentes” o poco tradicionales para probar suerte.

Lotería Nacional 3 de agosto
Miles de personas buscan números distintos para tentar la suerte. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La combinación que recomienda la IA

Tomando en cuenta combinaciones menos repetidas y evitando números típicos, la inteligencia artificial eligió esta opción para el sorteo:

Número: 58

Serie: 714

Se trata de una combinación poco usual y distinta a las más jugadas frecuentemente.

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Todo depende del azar

Aunque muchos jugadores siguen patrones, fechas o cábalas personales, la JPS recuerda que los sorteos son completamente aleatorios y todos los números tienen las mismas probabilidades.

El Gordo Navideño entregará un premio mayor de ₡8.000 millones en cinco emisiones.
El acumulado número 2 ya alcanza los ₡536 millones. (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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