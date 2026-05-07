MEIC publica lista de las 88 ayudas económicas que muchos desconocen disponibles para emprendedores

Si usted es emprendedor, urge que lea esta información porque podría ayudarle a sacar adelante su negocio.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) hizo un mapeo y publicó la lista con las 88 distintas ayudas económicas que ofrecen las instituciones a quienes tienen pequeños negocios.

MEIC publica lista de apoyos financieros para emprendedores. (Albert Marín)

El ministerio informó que, según una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cerca del 50% de los emprendedores del país desconocen esas ayudas financieras. Por eso esperan que el documento les pueda dar una luz sobre las colaboraciones a las que podrían acceder.

La lista detalla 88 productos financieros de 50 entidades distintas, en los que figuran bancos públicos y privados, cooperativas, fundaciones y también universidades.

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Muchos de estos fondos no hay que devolverlos

De los 88 productos financieros disponibles, el 74% corresponden a créditos que deben ser devueltos y el otro 26% a capital semilla; estos últimos no son reembolsables.

En el documento recopilado por el MEIC se detalla todo lo que usted debe saber sobre cada producto: las condiciones, los requisitos para obtenerlos, las tasas de interés y los datos de contacto para solicitarlos.

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Los fondos que los emprendedores no deben reembolsar son en muchas ocasiones los más buscados. Estos son otorgados por 12 entidades. Los montos van de ¢1 millón a ¢20 millones y los plazos de ejecución en la mayoría de los casos son de hasta 12 meses.

En el caso de los productos reembolsables, hay créditos de hasta un millón de dólares.

Revise los requisitos, algunos son no reembolsables. (Canva)

Emprendedores para todas las áreas

El estudio también muestra que estas ayudas son para emprendedores de distintas áreas, incluyendo industria, comercio, servicios, turismo, agro y tecnología.

Asimismo, se identificó que varias líneas de crédito están vinculadas a la Tasa Básica Pasiva (TBP), ubicándose dentro de los rangos más bajos de tasas de interés del país.

El MEIC tiene previsto actualizar el informe cada año para que sea de utilidad para quienes están sacando adelante sus negocios.

Aquí puede revisar el documento del MEIC.