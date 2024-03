¿Cuál vergüenza? Joven disfruta vestirse de apóstol y participar en las procesiones de Semana Santa

Steven Parks disfruta participar en las procesiones, este domingo se vistió de apóstol. (Rocío Sandí Z)

Steven Parks es un muchacho de 26 años que este domingo se vistió de apóstol y participó en la procesión del Domingo de Ramos de la parroquia San Rafael Arcángel, en San Rafael Arriba de Desamparados.

A diferencia de muchos jóvenes a los que les da vergüenza participar en las cosas de Dios, Steven lo disfruta muchísimo.

LEA MÁS: Bebita estuvo en su primera procesión de Domingo de Ramos por un gran motivo

El cuenta que cuando tenía unos 15 años un primo lo invitó a participar en un grupo de jóvenes en esa parroquia y desde entonces está muy metido en el tema.

Decenas de personas fueron a recoger su palma bendita. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z)

“Tengo bastante tiempo de estar por aquí en la parroquia, me gusta mucho participar en las actividades porque siento que es devolver algo de lo mucho que Dios nos da.Yo trabajo en el grupo de jóvenes Guerreros de Cristo y me encantan estas cosas.

“Poco a poco se ve que se van perdiendo estas tradiciones católicas y creo que es bueno aportar ese granito para mantenerlas vivas”, dijo el muchacho.

LEA MÁS: Ignacio Santos no se guardó nada y dejó a exministro Luis Amador como palo de perico

Steven trabaja en un bufete de abogados y son pocas las personas que comprenden la forma en la que él disfruta la fe católica.

A muchas personas les da vergüenza participar en las procesiones. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z)

“La gente siempre le dice a uno: ‘¿usted tan joven metido en las cosas de la iglesia?’, eso es parte de todo esto pero a mí me gusta, los que somos seguidores de Jesús somos poco entendidos, pero sí nos entendemos entre nosotros mismos.

LEA MÁS: Vecinos de Desamparados muestran lo que trae el agua de los cisternas (da mucho asco)

“Siempre he pensado que al que le da vergüenza estas cosas, el que no se acerca a las cosas de Dios, es porque realmente no conoce, porque es más aburrido el mundo que la iglesia, totalmente, siempre lo he pensado, los momentos más felices de mi vida los he vivido en la iglesia”.

Con esta procesión de Domingo de Ramos los católicos dan inicio a la Semana Santa en la que reflexionan sobre la pasión y muerte de Jesús.

Esta celebración marca el inicio de la Semana Santa. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z)

Todos los días tendrán actividades y los días más significativos son el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo que se hace la vigilia pascual y el Domingo de Resurección.