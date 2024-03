Vecinos de Desamparados muestran lo que trae el agua de los cisternas (da mucho asco)

Una vecina de San Juan de Dios encontró gusanos en el agua que le entregaron en un camión cisterna. Cortesía.

Los vecinos de San Juan de Dios de Desamparados están desesperados porque además de que están sin agua, la que les llevan en cisternas --aseguran-- está contaminada.

Este viernes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua y los pobladores de esta comunidad aseguran que el agua les sigue llegando sucia a sus casas y como si fuera poco, este viernes, también recibieron el líquido contaminado, a través de un camión cisterna.

Wendy Arias, una vecina de la localidad conversó con La Teja y contó lo que les está pasando.

“Este viernes por la mañana pasó un camión cisterna a entregarnos agua y uno de los vecinos llevaba un recipiente completamente blanco y cuando se dio cuenta, el agua le salía café.

“Le preguntamos al chofer del cisterna qué pasó y nos dijo que no sabía, que la iba a cambiar. A una vecina le salieron gusanos en el agua que también recogió y prácticamente llevamos dos días de no tener agua potable, hoy (viernes) en la mañana logramos recoger agua de nuevo cuando el camión regresó, pero nos queda la duda de si será limpia”, añadió.

Arias afirmó que tienen dos semanas de enfrentar problemas con el agua y pese a los reportes, dice que en Acueductos y Alcantarillados no responden a las inquietudes de los vecinos.

Los vecinos aseguran que reciben el camión cisterna una vez al día, sin previo aviso. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Los primeros días, el agua tenía un olor y color extraño. Varias personas comenzaron a reportar problemas con el líquido y en el AyA lo único que dicen es que el consumo está prohibido, no podemos usar el agua de la llave ni para bañarnos, pero hacemos más reportes y no nos dan respuesta.

“Los camiones pasan una vez al día, pero uno no sabe a qué hora llegará y más de una persona se queda sin recoger el líquido. Lo que estamos haciendo en mi casa es hervir el agua que recogemos de los camiones, pues no confiamos en que sea potable y tenemos que comprar para beber y cocinar”, afirmó.

Wendy vive con sus papás, dos señores de 60 y 67 años (no dio sus identidades) y con su hijo de 4 años. Comentó que ningún funcionario se ha acercado a la zona y mostró su preocupación, por un problema que va más allá del cantón desamparadeño.

“Mi hijo estudia en Aserrí, en la escuela Hossana, tiene 4 añitos y cuando ingresamos este año las maestras me advirtieron que él no podía tomar agua de la escuela, porque está contaminada.

“¿Cómo los papás no se han cuestionado algo?, los niños no siempre están con los docentes y en cualquier momento pueden tomar agua del tubo. En Aserrí hay un problema, lo he reportado varias veces y siempre me dicen que mis reportes no existen. Esto es un problema nacional, porque pasa en Hatillo, Alajuelita, Puntarenas, Limón y las autoridades parece que no hacen nada”, comentó.

Solicitamos una posición al AyA sobre este problema, pero al cierre de la nota no habían enviado una respuesta.

En Zapote también

Pero no solamente en San Juan de Dios hay problemas con el agua. En Zapote, desde inicios de año, los vecinos sufren constantes cortes y todo esto les recuerda lo que pasaron en el 2019, cuando les quitaban el agüita de la nada y eso provocó que los vecinos bloquearan calles como medida de presión.

Allan Rivera, un vecino afectado contó que desde hace días, hay vecinos que afirman que a las 4 a. m. ya no tienen agua y así pasan todo el día.

“A raíz de lo que pasó en el 2019 se colocaron unas válvulas para aumentar el suministro de agua. Pero desde enero vemos que la cortan todo el día y va volviendo a eso de las de seis la tarde y luego la vuelven a quitar a las 9 de la noche y a veces regresa hasta medianoche”, destacó.

Los vecinos de Zapote se reunieron hace unos días con personeros de AyA y tomaron una serie de acuerdo, en donde le enviaron hasta un mensaje a la presidencia de la República pidiendo los cambios de tuberías e infraestructura, para garantizar el servicio.

Lo primero que propuso el AyA fue la llegada de camiones cisternas, pero los vecinos no aceptaron, porque les dijeron que aceptar la llegada de los camiones era dejar que en Acueductos se atengan y no solucionen el problema. Este viernes recibieron un poco más de agua, pero están listos para manifestarse si el servicio se suspende.

A los vecinos de Zapote les llegaron a medir la presión del agua y confirmaron que casi no reciben líquido. Cortesía.

De importancia

Andrea Suárez, coordinadora Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe de la Universidad Nacional (Hidrocec-UNA) explicó que pese a la gran cantidad de agua que hay en Costa Rica, este es un recurso vulnerable.

“Por eso vemos la cantidad de racionamientos que hay en distintas comunidades, estamos en una zona muy importante, el corredor Mesoamericano y por eso, es importante tomar las medidas de adaptación, con respecto al cambio climático.

“¿Cómo nos adaptamos a eso? Es importante la protección de las nacientes. Me preocupa la contaminación, pero eso es un tema de hace años y para mí, el monitoreo debe ser constante, hay países en donde el agua se monitorea cada 15 minutos”, añadió.