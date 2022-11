¿Cuáles exámenes médicos debe hacerse para cuidar su salud?

Aunque la salud preventiva debe estar presente siempre en nuestras vidas, a partir de los 40 años, ya empiezan a presentarse más problemas de salud si no le hemos prestado tanta atención antes.

Examen de sangre para buscar niveles de azúcar y grasa son uno de los recomendados por el médico.

El médico general Bernal Chaves recomienda hacerse los exámenes básicos, periódicamente, a partir de los 40 años.

“La gente, como no siente nada, no se hace exámenes de nada y quedan tranquilos y confiados en que están bien y no siempre es así”, explicó el médico.

¿Cuáles son esas pruebas básicas? Si usted está joven, las de rutina son el examen de sangre (hemograma), glicemia en ayunas para medir los niveles de azúcar en sangre y determinar si usted es diabético o prediabético.

“Medir el ácido úrico, exámenes de orina y de heces. Como los jóvenes son generalmente una población sexualmente activa deben incluir en el examen de sangre, que les analicen en busca de enfermedades de transmisión sexual (herpes, sífilis y VIH).

“Ya cuando se está de 40 años o más medir el colesterol y los triglicéricos (perfil de lípidos), el antígeno prostático para detectar alteraciones en la próstata para los hombres. Exámenes de orina y heces”.

Lo ideal es hacerse los exámenes al menos una vez al año, pero depende de los factores que cada uno tenga.

Las personas deben conocer cuál es su peso ideal y su presión arterial. (Cortesía)

“En un diabtético, la frecuencia de los exámenes es cada tres meses, si sufre presión alta, pero está bien controlado, cada seis meses”, detalló el médico de la Caja Costarricense de Seguro Social y Clínicas GoodMed.

Por ejemplo, si le sale que tiene colesterol y triglicéridos altos, hace la corrección de los hábitos alimenticios y ejercico y repite las pruebas seis meses después, si eso no le ayudó, el médico ya podrá mandarle algún tratamiento para controlarlo.

“Cada persona debe conocerse, saber ¿cuál es su presión normal?, ¿cuál es su peso ideal para su estatura y actividad física?, niveles de azúcar, para saber cuando están saliendo de ‘su normalidad’”, agregó el doctor.

Y como el peso es tan importante mantenerlo, el doctor considera que los sistemas de salud deberían dar consultas de nutrición a todas las personas y no solo a quienes ya están en condiciones de comorbilidad.

“Muchas cosas se pueden arreglar con dieta, no todo es darle tratamiento cuando ya el problema está grave, sino que lo ideal habría sido que no apareciera, por eso recomiendo además de atención médica es la nutrición”, explicó Chaves.