¡Atención hombres! Estas son las cinco enfermedades que tambień los afectan

Noviembre es el mes de los hombres, pero aunque durante años se ha visibilizado la importancia sobre el cáncer de próstata, este no es el único mal que afronta esta población.

Los problemas para orinar no siempre son por problemas en la próstata.

Hay otras cinco enfermedades a la que los hombres deben prestar atención porque los afectan y pueden comprometer su calidad de vida, su desempeño personal, profesional y hasta ponerlos en riesgo.

Por eso, deben hacerse chequeos anuales con el urólogo a partir de los 40 años y dejar los miedos de lado.

“En los hombres lamentablemente existen muchos tabúes, los cuales hacen que no consulten. Como que son el ‘sexo fuerte’, que no se enferman o son más resistentes, pero nos hemos dado cuenta que estar pendientes de nuestro cuidado personal, no es una señal de debilidad, sino una forma de prevenir enfermedades cada vez más frecuentes y que tenemos opciones para tratar”, explicó la doctora Pilar Robles, médico general y asesora médica en oncología de Bayer.

1-Tumores testiculares

Como otras formas de cáncer, el de testículos ocurre cuando se presenta un crecimiento anormal de células. Hay muchos tipos de células diferentes en estos órganos y en ellas se pueden formar diversos tipos de cáncer.

“Es muy importante que se revisen sus testículos en busca de masas, que no aumenten de grosor o tamaño, que no se vean rojos, con llagas o úlceras que se pueden ver y de ahí consultar al médico”, agregó la especialista.

Hay que saber exactamente en qué células se formó el cáncer y qué tipo es, ya que su tratamiento y pronóstico es diferente.

Más del 90% de los tumores cancerosos de testículos se forman en las células germinales, que son las que producen los espermatozoides.

“Normalmente lo que se palpan son pelotitas, bultos, aumento de tamaño, ganglios inflamados alrededor de la pelvis, dolor en algunos casos y problemas para eyacular”, explicó Robles.

2-Problemas para orinar

Con frecuencia se liga a los problemas para orinar con la próstata; sin embargo, también pueden presentarse por situaciones anormales dentro de la uretra, en el pene, en la vejiga o en el riñón.

Otra causa de los problemas al orinar son las infecciones, sean en las vías urinarias o en la próstata. Entre los síntomas de éstas están:

Ardor o dolor

Aumento en la frecuencia de la orina

Orina turbia

Ganas de orinar fuertes y repentinas

Sangre en la orina

“El problema para empezar a orinar o mantener un chorro adecuado se presenta lentamente y a veces no se nota, por lo que se deja pasar hasta que ya no puede orinar del todo, lo que genera hinchazón y molestias en la vejiga”, dijo la especialista.

Después de los 40 años es ideal hacerse chequeos médicos preventivos.

3-Disminución en la testosterona

La testosterona es la hormona masculina y se produce en los testículos.

“El déficit de testosterona puede haber cambios en el deseo sexual, cansancio, fatiga, reducción en la masa muscular, disminución del vello en barba, axilas, tórax, vello público. Disfunción eréctil, sobrepeso, irritabilidad, depresión, situaciones normales que con la edad se pueden bajar a partir de los 50 o 60 años. Si se presentan en edades muy jóvenes, debe prestar atención”, explicó Robles.

4-Enfermedades del pene

La salud del pene es mucho más que solo pensar en la erección. Incluso, hay problemas de este órgano que pueden ser signo, de algo más…

Entre los problemas que pueden afectarlo, más allá de la erección y de otros de índole puramente sexual como las infecciones de transmisión sexual, la eyaculación precoz y la anorgasmia, están:

Infecciones por hongos

La enfermedad de Peyronie: erecciones dobladas y dolorosas

Fractura del pene.

Priapismo: erección persistente muy dolorosa sin relación con el sexo.

Fimosis: el prepucio no se retrae de la cabeza del pene, una operación ayuda a eliminarlo.

Parafimosis: el prepucio no vuelve a su posición después de retraerse. Se corrige con cirugía.

Cáncer de pene: tratamiento con quimioterapia o radioterapia.

Movember Costa Rica aprovecha la llegada de noviembre para crear consciencia en los hombres.

5-Enfermedaes de la próstata no cancerígenas

Fuera del cáncer de próstata, en este órgano se pueden presentar otros problemas como:

Prostatitis: inflamación de la próstata que puede darse por golpes, virus, bacterias o infecciones que puede generar los malestares típicos del cáncer (orinar más seguido, molestias al orinar, chorro débil, goteo de orina). Muy común entre hombres menores de 50 años.

Agrandamiento de la próstata (hiperplasia prostática benigna): es muy raro en hombres menores de 40 años.

“Después de los 40 años lo más recomendable es visitar al urólogo una vez al año, pero también hay que conocer la historia familiar, si hay antecedentes de cáncer de pene o testicular, es importante hacer un chequeo”, dijo la asesora en oncología.

Para los menores de 40, lo ideal es que se revisen cada mes para que aprendan a conocer su cuerpo.