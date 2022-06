Para detectar problemas en la próstata lo más efectivo es la vieja técnica (video)

La ciencia avanza rapidísimo en algunas técnicas, pero en otras debe acudir a lo más sencillo.

En el caso de la detección de problemas en la próstata, por ejemplo, lo más efectivo sigue siendo el tacto rectal.

El diagnóstico de don Rodolfo fue en el 2012, a sus 53 años. (Cortesía)

Sin embargo, esta prueba rápida es temida por muchos hombres, que prefieren jugársela antes de acudir donde el urólogo a que se las haga.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora este 11 de junio, explicamos por qué este examen es tan necesario.

La próstata es una glándula en forma redonda que es atravesada por el canal de la orina; cuando se empieza a desarrollar un cáncer en ella aparece una pelota que puede empezar siendo del tamaño de un granito de arroz.

Cuando el médico hace el tacto para sentir la próstata, puede identificar si hay algo anormal.

[ Vida sexual no se acaba con el cáncer de próstata ]

“Buscamos alguna pelota en la próstata, que es regular y suave. Este examen no va a cambiar, porque en salud y en medicina siempre es primordial examinar al paciente”, explicó la uróloga Andrea Guevara.

Con el tacto rectal se pueden detectar variaciones que hagan sospechar la presencia de cáncer. Hablamos de bultos o alteraciones en la superficie; un aumento de la consistencia y cambios en los bordes de esta glándula.

La prueba debe hacerse una vez al año a partir de los 50 años.

A Rodolfo Madrigal le gusta el ciclismo, la naturaleza y cocinar. (Cortesía)

Se estima que en Costa Rica, uno de cada siete hombres puede llegar a tener cáncer de próstata y uno de cada 16 podría morir por esta enfermedad. Solo en el 2020, murieron 445 ticos por esta causa.

En nuestro país, el cáncer de próstata está entre las tres formas de cáncer más comunes en hombres y entre las que más muertes causan junto con el gástrico y el colorrectal.

[ Juan Luis Hernández enfrenta con valentía tres cáncer, Parkinson y un problema cardíaco ]

Un buen susto

Un ejemplo de la importancia de este examen es don Rodolfo Madrigal, de 62 años y quien es sobreviviente de cáncer de próstata.

Luego de confirmar su diagnóstico con una biopsia en el 2012, decidió erradicar el problema eliminando su próstata con una cirugía.

Don “Fofo” recuerda que durante mucho tiempo llevó “en regla” el examen del antígeno prostático (examen de sangre, PSA) y todo iba normal; de repente, a los 53 años, hubo una alteración y luego de dos años de no hacerse el tacto rectal, le detectaron problemas.

Rodolfo Madrigal, sobreviviente de cáncer de próstata comparte su testimonio

“Reconozco que me había descuidado un poco, aunque sí me había hecho el tacto rectal un par de veces, la última el doctor me dijo que no me descuidara porque me había sentido la próstata un poco dura. Luego de eso pasaron dos años sin hacerme el examen”, recuerda.

Entre más alto sea el valor de la PSA, más probabilidades hay de que haya cáncer; sin embargo, no es un resultado definitivo porque otros factores --como agrandamiento de la próstata u otros problemas comunes en ella-- también pueden causar alteraciones.

Don Rodolfo afirma que son como cuatro o cinco segundos lo que dura la prueba. “¿Incómodo? Diay… tal vez. Cuando salís del consultorio ya se te olvidó y, si no querés decirle a nadie, nadie se tiene que enterar”.

[ Los hombres con sobrepeso más propensos a morir de cáncer de próstata ]

“Como me decían los doctores, íbamos por tres objetivos: primero salvar la vida, segundo volver a orinar normalmente y tercero, poder tener relaciones sexuales normalmente”, confesó don Rodolfo, quien no quiso hacerse quimio ni radioterapia.

Quienes teman a la prueba o les dé vergüenza, deben recordar que la vida está por encima de todo.