El Viernes Negro 2026 está cada vez más cerca y miles de consumidores en Costa Rica esperan esta fecha para aprovechar descuentos en tecnología, electrodomésticos, ropa y otros productos.

Este año, el conocido Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre, una fecha que marca el inicio de una de las temporadas comerciales más importantes de fin de año.

Aunque originalmente se trata de una tradición estadounidense, los comercios costarricenses también han adoptado esta jornada de promociones, que se ha convertido en una oportunidad para adelantar las compras navideñas.

El Viernes Negro 2026 en Costa Rica se celebrará el viernes 27 de noviembre, con promociones en diferentes comercios. (Chatgpt/Chatgpt)

Las ofertas pueden comenzar antes del Viernes Negro

Un detalle importante es que los consumidores no necesariamente deben esperar hasta el 27 de noviembre para encontrar promociones.

Muchos comercios físicos y tiendas en línea comienzan a ofrecer descuentos anticipados durante las semanas previas al Viernes Negro.

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Por eso, es recomendable comparar precios antes de realizar una compra y verificar que las promociones representen un ahorro real.

Fechas importantes del Black Friday 2026

Evento Fecha Ofertas anticipadas Semanas previas al 27 de noviembre Viernes Negro 2026 Viernes 27 de noviembre Cyber Monday 2026 Lunes 30 de noviembre

El Cyber Monday es otra jornada comercial relacionada con las ofertas, especialmente las compras por internet.

¿Por qué se llama Viernes Negro?

El término Black Friday surgió en Filadelfia, Estados Unidos, durante la década de 1960.

Inicialmente, la policía lo utilizaba para describir el intenso tránsito de vehículos y personas que se producía después del Día de Acción de Gracias.

Posteriormente, los comerciantes popularizaron una interpretación relacionada con el paso de los números rojos, que representan pérdidas, a los números negros, asociados con ganancias.

Actualmente, el Viernes Negro en Costa Rica es una de las fechas más esperadas por quienes buscan aprovechar promociones antes de Navidad.