Ya estamos en la recta final del año, y en algunas tiendas ya hasta hay decoraciones navideñas, así que muchos papás ya se preguntan ¿cuándo termina el curso lectivo 2025?

Según el calendario oficial del Ministerio de Educación (MEP), el curso lectivo de este año finaliza el 10 de diciembre.

LEA MÁS: Costa Rica estrena este miércoles una histórica moneda de ¢25, ¡tiene que verla!

El 10 de diciembre termina el curso lectivo 2025. (Rafael Pacheco)

Además, el documento detalla que las graduaciones en escuelas y colegios serán entre los días 11 y 12 de diciembre.

Si usted quiere ver el calendario del curso lectivo del MEP para ver otras fechas importantes como feriados, fechas de evaluaciones, entre otras cosas, puede ingresar aquí.

LEA MÁS: ¿Cuántos estadios nacionales se podrían construir con lo que la pagó Heineken a FIFCO?

En esta versión del calendario escolar, el diseño tiene fotografías de estudiantes de todas las modalidades educativas, desde preescolar hasta educación para jóvenes y adultos.

Las graduaciones serán el 11 y 12 de diciembre. (Rafael Pacheco)

LEA MÁS: Si es víctima de un delito en un comercio o le roban en el parqueo ¿el negocio debe responder?

“Es una herramienta fundamental para la planificación y organización de actividades académicas destacadas del curso lectivo y la coordinación de eventos, tanto en las Direcciones Regionales de Educación como en los centros educativos.

“Con este documento se pretende dar a los estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia una guía que facilite la planificación y organización de las actividades relacionadas con el proceso educativo”, informó el MEP.