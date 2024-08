Cuatro ticos hacen histórico y peligroso vuelo desde Inglaterra hasta Pavas. El equipo salió desde el pasado viernes 23 de agosto y esperan llegar a Costa Rica el próximo jueves 29 de agosto.

¿Por qué histórico? Porque los ticos viajan en un avión tipo Cessna Grand Caravan de 12 pasajeros que solo se mantiene en el aire 1.200 kilómetros con el tanque bien lleno (2.200 libras de combustible). Eso son como cinco horas de vuelo, nada más.

Estos son los cuatro ticos hacen histórico y peligroso vuelo desde Inglaterra hasta Pavas. (Cortesía)

¿Por qué peligroso? Porque les ha tocado pasar por zonas del planeta muy frías y este avión, en particular, no tiene ningún equipo especial para evitar la formación de hielo en el fuselaje.

Los ticos que viven la travesía son: los capitanes Álvaro Chavarría (director general), Everardo Carmona Estrada (padre) y Everardo Carmona Rojas (hijo) y el director de mantenimiento, Ricardo Umaña Corrales.

El pasado domingo 25 de agosto, desde Islandia y casi a punto de dormir, el capitán Carmona Rojas, nos atendió amablemente la llamada para contarnos detalles de una travesía que necesitó de tres meses de planificación.

En Inglaterra lo primero que hicieron fue ponerle la bandera de Costa Rica a la aeronave. (Cortesía)

El hielo los asustó

“Tenemos en Costa Rica dos empresas de transporte aéreo interno (CarmonAir Charter y Costa Rica Green Airways) y la fábrica Cessna no tenía aviones disponibles. Después de mucho buscar encontramos uno en perfectas condiciones en Malasia. Hablamos de un avión con solo 600 horas de uso, o sea, prácticamente nuevo.

“Contratamos una tripulación que nos lo llevó de Malasia a Inglaterra y los ticos los fuimos a topar. Salimos el pasado viernes 23 de agosto de Inglaterra hacia Escocia y ayer (sábado 24 de agosto) llegamos a Islandia que es justo donde me logró encontrar”, nos comentó el capitán.

Don Everardo Carmona, padre, tiene 70 años, pero este viaje lo tiene como un carajillo de 15. (Cortesía)

El pasado domingo salían de Islandia, pero el reporte del clima no era bueno, demasiado frío y eso se volvió un tremendo obstáculo y por seguridad tomaron la decisión de mejor quedarse quediticos, dormir ahí y esperar un mejor clima.

“El avión no tiene ningún aparato que corte la formación de hielo en su estructura y eso es peligroso en estos climas tan fríos. Necesitamos volar en condiciones muy favorables. De Islandia pasaremos a Groenlandia y siempre sobre agua, por así decirlo, bordeando el Círculo Polar Ártico”, nos explicó el capi.

No crean que no les pasó y fue en las primeras de tanteo. Saliendo de Escocia a Islandia se les comenzó a formar mucho hielo a 12 mil pies de altura y tuvieron que comunicarse con los controladores aéreos de Escocia para pedir permiso y subir a 15 mil pies de altura y fue así como lograron una atmósfera más seca y se comenzó a quitar el hielo ¡Pasó el susto!

Todo puras tejas con el clima recién saliendo de Inglaterra hacia Escocia. (Cortesía)

Vuelo-ferry

“Al llegar a Groenlandia nos bajamos, cargamos combustible, un cafecito y nos elevamos inmediatamente rumbo a Canadá para aterrizar en una base militar en Bahía Ganzo, en donde dejaremos el equipo especial de supervivencia que alquilamos para poder flotar. Son trajes y balsas por si sucede alguna emergencia sobre el mar y hay que aterrizar en aguas tan extremadamente frías”, reconoció don Everardo hijo.

En Canadá, igual, llegan, cargan combustible, se comen un par de sándwiches y sin parar rumbo a Boston. De Boston a Nueva York y de Nueva York al aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas.

Los ticos en el Cessna sobre Groerlandia. Tanto hielo abajo no importa, mientras no se le hiciera a la nave. (Cortesía)

Lo que están haciendo estos ticos se conoce como vuelo-ferry, porque están transportando una aeronave de un continente a otro para dejarla trabajando ya en Tiquicia. En total serán 2.100 millas, unos 3.380 kilómetros, unas 17 horas volando sin contar las paradas.

“En Costa Rica nadie ha hecho un vuelo así en un avión Cessna. Me alegra mucho este viaje porque lo estoy haciendo con mi papá y era un sueño que teníamos. Yo tenía el sueño desde niño de cruzar el charco (el mar Atlántico) siendo yo el piloto y se me cuadró todo para hacerlo con mi papá.

“La experiencia ha sido maravillosa. Nos tocaron espacios aéreos que jamás habíamos volado y eso nos obligó a realizar entrenamientos especiales para cruzarlos. Nos exigió también aprender mucho más sobre formaciones de hielo en aviones Cessna. Ha sido una planeación de tres meses porque se debe ser un cauteloso con las distancias y el viento”, explica el hijo.

Everardo Carmona hijo y padre están realizando juntos el vuelo más largo de sus vidas. (Cortesía)

Decisiones perfectas

Durante gran parte del trayecto los acompañaron los vientos del Polo Norte. Si pegaban de frente frenaba la nave y por atrás la empujaba, todo eso juega a la hora de planificar tiempo y consumo de combustible.

“Lo realmente importante es la toma de decisiones acertadas. Al volar sobre el agua con un avión pequeño y con combustible limitado, tenemos que ser casi perfectos al decidir y siempre con la seguridad como fundamento.

La planeación del viaje fue de tres meses por lo delicado ya que mucho trayecto fue sobre mar. (Cortesía)

“No llegamos a aeropuertos principales, eso nos deja casi cero márgenes de error, cuando nos acercamos al aeropuerto llegamos casi sin combustible y otro aeropuerto cerca casi no hay. Debemos cuidar no llegar mal al punto de no retorno, o sea, que, si vamos para equis aeropuerto, debemos estar bien seguros que nos recibirán, que está abierto, que el clima es bueno, antes de llegar al momento en que ya no podamos agarrar para otro lugar”, advirtió.

Aquí el equipo tico mientras cargaban el avión de gasolina en Groerlandia. (Cortesía)

El equipo lleva cafecito de Costa Rica para mantenerse bien calientes y lo primero que hizo al recibir el avión en Escocia fue pegarle la bandera de todos los ticos y que así sea reconocida la nave en cualquier lugar como de Tiquicia.

“Vamos felices y tenemos toda la fe en Dios que llegaremos pura vida”, concluyó don Everardo antitos de irse a dormir.

