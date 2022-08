¿Puedo llevar a mi mascota a pasear en carro?

A muchas personas les gusta llevar a su mascota a pasear en el carro, sin embargo, hacerlo de forma incorrecta podría salirle bien caro.

En realidad la Ley de Tránsito no establece ninguna reglamentación sobre mascotas en los vehículos, no lo prohíbe, no indica cómo deben ser transportadas ni en qué parte del vehículo. Tampoco menciona que no puedan asomarse por la ventana.

La sensual Jailyne Ojeda abre su cuenta en Only Fans

Es importante que el perro no interfiera con la conducción porque podría ser fatal. Foto: MOPT. (Cortesía del MOPT)

Ahora bien, por decisión de sus dueños, se puede y se debería tomar medidas para que viajen seguros. Por ejemplo, lo conveniente es que vayan en un dispositivo que los contenga en caso de un choque para que no salgan volando contra el parabrisas o contra los ocupantes; que vayan amarrados para que no se pasen al asiento del conductor, que no puedan asomarse mucho a la ventana para reducir riesgos de que salten o los golpee un poste o un vehículo. Pero todas estas son recomendaciones, no exigencias.

Iglesia le tiene que pagar ₵65 millones: “Los que vienen atrás no están solos”

En lo que sí es muy clara la Ley de Tránsito es en que no se debe hacer otra actividad mientras se conduce, como usar el celular sin el manos libre. Eso implica que tampoco se puede llevar la mascota en las piernas, en los brazos, en los hombros (una iguana, un gatito, un perro, un hamster) porque eso es ir haciendo otra cosa, por lo que el chofer se estaría exponiendo a una multa de ¢113.000.

Es peligroso que la mascota ande a la libre en el vehículo, se puede tirar sobre el conductor, caer en los pedales e impedirle frenar, arañarlo, morderlo por accidente, en fin... nunca falta un Chuky de mascota.